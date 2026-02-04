La surrealista historia del delantero con más entrenadores que goles esta temporada

En el año 1997, Jeffery Deaver se apuntó un best-seller de novelas policíacas que pisó fuerte en el mercado norteamericano: 'Bone Collector', o el 'Coleccionista de Huesos'. Casi 30 años después, la historia del forense Lincoln Rhyme puede repetirse con distinto protagonista y un giro en el título, porque Arnaud Kalimuendo esta temporada está siendo el 'Coleccionista de Entrenadores'.

El delantero francés de 24 años ha vivido una campaña poco habitual marcada por una constante sucesión de técnicos que bien podría valer para un libro. Porque en apenas 19 partidos disputados en el curso actual, el galo ha estado bajo las órdenes de seis entrenadores distintos, repartidos entre dos clubes: Nottingham Forest y Eintracht Frankfurt, según datos del periodista Andrés Weiss.

Arnaud Kalimuendo durante su etapa en el Forest / NFFC

El inicio de la temporada lo situó en la Premier con el Forest, equipo que le fichó tras pagar 30 millones de euros al Rennes. Y en Inglaterra ya atravesó varios cambios en el banquillo. Durante ese periodo, producto de una campaña aciaga para los británicos -son el 17º clasificado en la Premier-, Kalimuendo coincidió con tres entrenadores diferentes: Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou y Sean Dyche. La inestabilidad técnica en el club inglés provocó que el jugador tuviera que adaptarse o marchar. Y decidió marchar.

A las órdenes de Riera

Tras su etapa en la Premier League, el atacante pasó al Eintracht Frankfurt -nombre que trae malos recuerdos en Barcelona- cedido durante este mercado invernal, y la dinámica de cambios se mantuvo. En el conjunto alemán también ha tenido tres responsables técnicos en lo que va de temporada. El primero fue Dino Toppmöller, seguido por Dennis Schmitt, que asumió el cargo de manera interina, y actualmente el exfutbolista español -y del Espanyol- Albert Riera.

Y la curiosidad no para ahí. Si bien Arnaud ha tenido buenos minutos desde su llegada a Alemania, apuntándose dos goles en los cinco partidos disputados -y una asistencia-, ese número sumado a los dos tantos que acumuló en media temporada con el Forest no llega a igualar el de entrenadores: ha tenido más técnicos esta campaña (6) que dianas marcadas en sus dos equipos (4) en los 19 partidos disputados.

Prometedor delantero durante sus días en el PSG, la carrera de Kalimuendo no ha tenido el rumbo esperado desde su salida del Rennes la campaña pasada. Riera apostará por sacarle partido a su buen inicio, pero más mérito tendrá mantenerse como técnico de Kalimuendo al acabar la temporada. No querrá conocer a un séptimo...