La surrealista historia de Aílton: su 'cañón' robado hace 18 años vuelve tras aparecer en eBay por 3.510 euros

La historia de Aílton Gonçalves da Silva (Mogeiro, Brasil, 1973) es digna de estudio. El exdelantero brasileño del Werder Bremen, trotamundos de manual, ha recuperado casi dos décadas después una parte esencial de su legado que su antiguo agente le arrebató en una disputa y trató de vender por apenas 3.500 euros. Surrealista.

El objeto en cuestión no es uno cualquiera. Se trata del Torjägerkanone, el icónico cañón que la revista 'Kicker' entrega al máximo goleador de la Bundesliga cada temporada. Aílton lo ganó en la temporada 2003-04, marcando 28 goles para conquistar la cuarta liga del Werder Bremen, el último gran campeonato doméstico del club, todavía hoy recordado como una de las gestas más brillantes de su historia. Sin embargo, aquel reconocimiento apenas estuvo en su poder.

Aílton, en su etapa en el Werder Bremen / 'X'

Tras abandonar el Werder Bremen en verano, Aílton deambuló por varios equipos europeos como Schalke, Besiktas, Hamburgo, Estrella Roja, Grasshoppers o Duisburgo, por citar algunos. Todos ellos, entre el verano de 2004 y 2007. Fue entonces cuando la relación con su agente saltó por los aires y el asunto terminó en los tribunales.

Su exagente le robó el trofeo y lo puso en eBay

Su representante le reclamaba una deuda económica y, en medio del conflicto, se tomó la justicia por su mano y se quedó con el citado trofeo, dejando al futbolista sin uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. La historia dio un giro casi cómico (no para Aílton) cuando el cañón apareció a la venta en eBay, con un precio de 3.510 euros. Muy inferior al valor sentimental de la pieza.

El episodio dio mucho de qué hablar en Alemania, pero lo más sorprendente es que nadie se atrevió a comprarlo. Mientras tanto, el Torjägerkanone quedó atrapado en un limbo legal y muy lejos de su dueño legítimo, Aílton.

Pero tras años de litigios, el conflicto se ha resuelto con final feliz para Aílton, quien ha recuperado el trofeo. El brasileño reconoció a través de su cuenta personal de Instagram que la batalla judicial fue larga y cara, pero que nunca dudó en seguir adelante: "Mi trofeo de máximo goleador tuvo un largo viaje. Durante 18 años no estuvo conmigo. Mi exagente intentó venderlo sin mi consentimiento. No lo permití. Esperé el momento oportuno y lo traje a casa", comentó en la citada publicación.

Aílton, a sus 52 años, pudo volver a disfrutar de uno de sus mayores éxitos de su carrera. Porque ese cañón no es solo un premio: representa una temporada irrepetible, un título histórico y el momento en el que fue el delantero más temido de Alemania. Y el Werder Bremen, el gran gigante del país. Casi dos décadas después, el Torjägerkanone ha vuelto a sus manos.