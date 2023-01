Surrealista "gol fantasma" en un campeonato regional de Italia

En un campeonato regional de Italia que enfrentó al Calcio Castellana contra el Noicattaro, el árbitro dio por válido un gol que claramente no entró "Estamos absolutamente indignados" dijo Francesco Langiulli, director general del Noicattaro

En un partido entre el Calcio Castellana y el Noicattaro durante un campeonato regional de Italia, sucedió un polémico "gol fantasma" que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El árbitro del partido, Andrea Romano, dio por válido un gol del Castellana que claramente no entró y que solo vio él. La indignación durante y después del partido fue masiva.

Corría el minuto 17 de la primera parte del partido y un jugador del Castellana le llegó el balón para rematar a placer. Para sorpresa de todos, el jugador, cuando tenía todo para solo empujar el balón, remató fuera. La reacción del propio jugador fue de no creérselo. Sin embargo, Andrea Romano, decretó que el balón, que había tocado la red por fuera de la portería, había entrado. Posteriormente, con cierta duda ante lo que estaba pasando, los jugadores del Castellana celebraron el "gol" que se les había otorgado. Como no podía ser de otra manera, los jugadores y staff del Noicattaro no pararon de quejarse al colegiado, que se mostraba inflexible en su decisión.

Las protestas duraron un total de ocho minutos y después se reanudó el partido. El director general del Noicattaro, Francesco Langiulli, mostró su indignación. "Las imágenes hablan por sí solas y además se han viralizado. Estamos absolutamente indignados, eso sí, por el comportamiento de los directivos y, sobre todo, del técnico del Castellana... ¿Cómo se celebra un gol que no existe?".

Por otro lado, el presidente de la ASD Calcio Castellana, Giuseppe Pellegrino, también habló sobre lo sucedido. "Como se ha podido comprobar claramente, fue un mero error visual del árbitro, que erróneamente vio entrar el balón en el arco, atribuyéndonos el gol, y en consecuencia nos hizo ganar el partido". A pesar de la victoria, el Calcio Castellana ha pedido repetir el partido.