La surrealista escena con Neymar: ¡Obligado a abandonar el campo por culpa de un compañero!

En el fútbol moderno las pérdidas de tiempo acostumbran a perjudicar el ritmo de los partidos, por lo que de cara a la próxima temporada se han tomado medidas para evitar que esto suceda, para conseguir un mayor tiempo de juego efectivo en los encuentros.

Así, una de las nuevas normativas tiene que ver con las lesiones de los guardametas, ya que en caso de que el portero caiga lesionado, un compañero deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto, pues así se evita que se aproveche el vacío legal de que el cancerbero no pueda abandonar el terreno de juego para perder tiempo. En este sentido, la primera víctima de la regla fue Neymar Jr., en el duelo entre Santos y Vasco da Gama que se resolvió por victoria del Peixe con 0-3.

Partido completo para el astro brasileño

Con un buen nivel de su estrella, el Santos logró imponerse a Vasco de Gama por 0-3, en una victoria importantísima que le permite alejarse de la zona de descenso. De hecho, Neymar participó en dos de los tres goles de manera indirecta, aunque probablemente las dos imágenes más destacables de su juego poco tuvieron que ver con ello. El ex del FC Barcelona y PSG fue víctima de una de las nuevas normas impuestas en el Brasileirao, puesto que el portero 'santista' Gabriel Brazão solicitó asistencia médica y el colegiado aplicó la normativa, obligando a Neymar a abandonar el terreno de juego, ya que era el capitán.

Eso sí, poca culpa tuvo el futbolista en lo sucedido, pues fue su guardameta quien cayó lesionado y el entrenador tuvo diez segundos para escoger quien debía salir del campo, pero al no tomar la decisión el árbitro tuvo que hacer salir a Neymar por su condición de capitán.

Además, el brasileño también dejó una imagen curiosa al no lograr dar la mano a Thiago Mendes, futbolista rival que se negó a saludarle antes del pitido inicial. La mala relación entre ambos proviene de 2020, pues en un duelo que les enfrentaba Mendes propició una dura entrada al internacional por la 'canarinha' y fue suspendido por tres partidos, tras ser expulsado.

Aunque Mendes pidió perdón en su momento por la dura acción, lo cierto es que Neymar tampoco parece haber olvidado el pasado entre ambos. "La verdad es que es un idiota. Ya me lesionó una vez en el PSG y ha amenazado con hacerlo otra vez", declaró el campeón de Europa y de Sudamérica.