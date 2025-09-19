Fútbol Internacional
¡Surrealista episodio en Rusia! El VAR anula una expulsión y el jugador ya había regalado la camiseta
El partido entre el Zenit San Petersburgo y Akhmat Grozny dejó una anécdota para recordar
El partido entre Zenit y Akhmat Grozny, correspondiente a la Copa de Rusia, dejó una de las anécdotas más surrealistas y curiosas de los últimos tiempos. Más allá del resultado, con victoria local por 2-1, el gran protagonista de la noche fue Nader Ghandri, defensa tunecino que vivió un episodio tan divertido como insólito.
En los minutos finales del partido, el árbitro decidió expulsar a Ghandri tras una acción en el campo. El jugador sonrió de manera irónica, sin podérselo creer, y antes de abandonar el campo se quitó la camiseta y se la regaló a un aficionado de la grada. Cuando iba en dirección al vestuario por el túnel, le avisaron de que el árbitro estaba revisando la jugada.
Fue entonces cuando surgió lo inesperado. Tras la revisión del VAR, el colegiado decidió anular la tarjeta roja que había sacado al defensor, que comportaba que Ghandri tenía que volver al terreno de juego. Aunque, en ese momento, ya no tenía parte de la equipación a su disposición. Tal como salió del túnel de vestuarios, el tunecino reclamó la camiseta al aficionado.
El espectador, sonriente, le lanzó el obsequio anterior y Ghandri pudo acabar el partido. Quedaban pocos minutos para el final del encuentro, por lo que al terminar todavía seguía reciente la anécdota de la expulsión. El defensor buscó al aficionado de nuevo y le obsequió la camiseta de manera definitiva.
