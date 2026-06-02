El surrealista bautizo de Brasil: rocían el avión de Raphinha y Ancelotti

El Mundial está a la vuelta de la esquina y las selecciones ya han empezado a volar hacia las sedes: México, Canadá y Estados Unidos. Una de las primeras en hacerlo ha sido Brasil, que salió desde el Aeropuerto de Río de Janeiro una vez terminado su amistoso frente a Panamá, donde la 'Verdeamarela' venció con un contundente 6-2. La expedición liderada por Carlo Ancelotti tomó un vuelo, en su caso, hacia Estados Unidos, y protagonizó una escena que llamó la atención de miles de aficionados en redes sociales.

Dos camiones de bomberos rodearon el avión de los brasileños y dispararon con agua al Boeing 767-300ER que transportaba a los jugadores. Un 'bautizo' que ya empieza a ser un ritual en la selección brasileña, con la intención de marcar con buena suerte el camino de sus seleccionados de cara a la competición más importante de futbol internacional. Tras varias horas de vuelo, la expedición aterrizó en Newark, Nueva Jersey, donde continuará con los últimos entrenamientos antes de su debut en el torneo.

¿Cuándo debuta Brasil en el Mundial 2026?

Una vez despegados, Brasil se preparará para su primer partido, que será el sábado 13 de junio contra Marruecos, correspondiente al Grupo C. Después, se medirá a Haití el día 19 y frente a Escocia el 24. La selección llega a la Copa del Mundo con buenas sensaciones después de sus compromisos preparatorios. El cuerpo técnico considera que el equipo ha mostrado una evolución positiva en las semanas previas al campeonato.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti es una de las candidatas, pero no está considerada como la gran favorita a alzar la Copa del Mundo. Tras conceder la lista, en la que está Neymar JR., mientras otros jugadores se han quedado fuera como Joao Pedro, salió la lista de dorsales. El exazulgrana, de hecho, llevará el '10', en honor a Pélé, aunque acabe teniendo un papel residual en la Copa del Mundo. La fuerza de Ney es tal que es el único futbolista que lleva un dorsal del 1 al 11 que no será titular en el Mundial. A sus 34 años, disputará su cuarta participación en una Copa del Mundo y, en todas ellas, llevó el '10'.

Vinicius pasará a llevar el 7

Quien sale señalado por la guerra del '10' es Vinícius Jr., que se las prometía muy felices y se había adueñado del dorsal en la recta final de la preparación para el Mundial. Neymar puso las cosas en su sitio escenificando cuál es la jerarquía existente, por mucho que esté a años luz de su mejor versión. El extremo del Real Madrid se tendrá que conformar con el '7', que es el mismo dorsal que tiene en su club.

Raphinha, que era el tercero en discordia y que también optaba al mismo número, lucirá su '11', que es el dorsal con el que se ha consagrado en el Barça como uno de los mejores delanteros del fútbol mundial. El '9', por su parte, es propiedad ahora de Matheus Cunha (Manchester United), que, con Ancelotti, tiene un lugar garantizado en el cuarteto ofensivo con el que arrancará la Copa del Mundo al lado de Vinícius Jr., Raphinha y Luiz Henrique.

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Este sábado, el técnico italiano también confirmó quién será el capitán de Brasil en el Mundial. El elegido es Marquinhos, que ya ejerce el mismo rol en el PSG y que, hoy mismo, en Budapest, fue el encargado de recoger la copa que acredita a su equipo, nuevamente, como campeón de la Champions League.