Nueva victoria judicial de la Superliga

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de la UEFA, LaLiga y la Federación Española en el conflicto que mantienen con la Superliga por abuso de posición dominante en las competiciones de fútbol en Europa por parte de la FIFA y UEFA. Esta sentencia ha ratificado la consideración del Juzgado de lo Mercantil nº17 de Madrid, que en mayo de 2024 ordenó a ambos organismos que cesaran en sus conductas anticompetitivas tras considerar que “imponen restricciones injustificadas y desproporcionadas”.

La sentencia permite interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de 20 días desde la notificación.

LaLiga ha reaccionado a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid asegurando que este fallo "no aprueba ni avala ningún formato específico de competición, ni hace referencia al proyecto inicial anunciado en 2021, que posteriormente ha sido modificado por sus promotores". El organismo presidido por Tebas ha mostrado su respeto por la decisión judicial y ha destacado que la misma "se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos".

En un comunicado, LaLiga ha reiterado su compromiso firme con la integridad y estabilidad de las competiciones nacionales, pilar fundamental del fútbol europeo y de su sostenibilidad económica y social. "También con el respeto a las reglas de competencia de la Unión Europea, mediante procedimientos claros, no discriminatorios y acordes al interés general del ecosistema futbolístico, así como con el diálogo permanente con instituciones y clubes, para garantizar que cualquier innovación o propuesta no perjudique a las ligas, a sus aficionados ni a la cadena de valor del deporte", ha subrayado.

"La sentencia no supone en ningún caso un aval a la Superliga ni a ningún otro formato. Simplemente recuerda que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad", ha declarado Javier Tebas. El presidente de LaLiga ha apuntado que seguirá "defendiendo el modelo europeo basado en el mérito deportivo, la solidaridad y la sostenibilidad de las competiciones nacionales". "Cualquier propuesta que respete esos principios será analizada; lo que no haremos es dar cheques en blanco a proyectos que pongan en riesgo el equilibrio del fútbol", ha añadido.

LaLiga ha puesto de relieve que continuará colaborando con los organismos competentes y con el conjunto de operadores del sector para establecer marcos de evaluación objetivos y seguros, que garanticen seguridad jurídica para clubes, aficionados y socios comerciales.

Comunicado del Real Madrid, silencio del Barça

El Real Madrid, por su parte, ha celebrado la sentencia de la Audiencia Provincial y ha recordado que esta "abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club".

El club blanco, además, ha informado que a lo largo de 2025 ha mantenido "numerosas" conversaciones con UEFA para buscar soluciones "sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA".

La entidad merengue ha finalizado su comunicado dejando claro que "seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos".