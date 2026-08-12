Dónde ver el PSG - Aston Villa de la final de la Supercopa de Europa hoy por TV, online y en directo

París Saint-Germain y Aston Villa se dan cita hoy miércoles 12 de agosto a partir de las 21:00 horas (CEST) en el Stadion Salzburg de Salzburgo (Austria) para disputar la final de la Supercopa de Europa. El primer gran título de la temporada enfrenta, como es tradición, a los vigentes campeones de las dos principales competiciones continentales, un cara a cara imperdible que dará el pistoletazo de salida a la temporada en Europa.

El equipo de Luis Enrique afronta la cita como campeón de la Champions League y con la posibilidad de volver a levantar el trofeo apenas un año después de imponerse al Tottenham. Los parisinos remontaron entonces un 0-2 para forzar los penaltis y conquistar la primera Supercopa de Europa de su historia. Ahora buscarán revalidar el título y prolongar su dominio continental ante uno de los equipos más destacados del fútbol inglés.

Enfrente estará el Aston Villa de Unai Emery, que regresa a una final de la Supercopa como campeón de la Europa League más de cuatro décadas después de su anterior participación. El conjunto de Birmingham ya sabe lo que es ganar este torneo: lo consiguió en 1982, cuando derrotó al FC Barcelona en una eliminatoria que todavía se disputaba a doble partido. Esta vez tratará de volver a hacer historia ante el vigente campeón de Europa y sumar un nuevo título continental a su palmarés.

Unai Emery, besando la copa de Europa League / Nick Potts

El choque, además, tendrá como escenario por primera vez el Stadion Salzburg, recinto habitual del FC Salzburg. Una final a partido único en la que, en caso de empate después de los 90 minutos, no habrá prórroga y el campeón se decidirá directamente en la tanda de penaltis.

¿Dónde ver el PSG - Aston Villa de la Supercopa de Europa por TV y online?

En España, el partido entre PSG y Aston Villa de la final de la Supercopa de Europa se podrá ver en directo a través de M+ Liga de Campeones, canal de la plataforma Movistar Plus+.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre PSG y Aston Villa, además de las mejores reacciones, crónica, resultado y declaraciones de los protagonistas.