PSG - Aston Villa: horario y dónde ver la Supercopa de Europa por TV, online y en directo

La temporada 2026/27 en Europa arranca oficialmente este miércoles con la disputa de la Supercopa de Europa. Después de preparar su puesta a punto durante la pretemporada, París Saint-Germain y Aston Villa serán los encargados de disputarse uno de los trofeos más codiciados del curso, que en esta ocasión se decidirá en el Stadion Salzburg de Salzburgo (Austria) con un duelo que se espera de máxima igualdad.

Sobre el papel, los parisinos llegan como teóricos favoritos tras proclamarse vencedores de la Champions League la temporada pasada. La final ganada contra el Arsenal revalidó la superioridad del equipo de Luis Enrique en la máxima competición continental por segundo curso consecutivo, algo que les hace partir con cierta ventaja de cara al cara a cara contra sus rivales.

Emery, Mr Europa League / BRADLEY SECKER / EFE

Será el Aston Villa, campeón de la Europa League, quien intente poner fin al dominio europeo de los parisinos nada más empezar el curso. El equipo de Unai Emery levantó el primer título de Europa League de su historia la temporada pasada y espera seguir de dulce este año, donde disputarán la Champions League como uno de los equipos a tener en cuenta en la competición.

¿A qué hora es el PSG - Aston Villa de la Supercopa de Europa?

El partido entre Paris Saint-Germain y Aston Villa, correspondiente a la final de la Supercopa de Europa, se disputará este miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas (CEST). El duelo se celebrará en el Stadion Salzburg de Salzburgo (Austria).

¿Dónde ver el PSG - Aston Villa de la Supercopa de Europa por TV y online?

En España, el partido entre PSG y Aston Villa de la final de la Supercopa de Europa se podrá ver en directo a través de M+ Liga de Campeones, canal de la plataforma Movistar Plus+.

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