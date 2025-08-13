Palmarés de la Supercopa de Europa: todos los campeones y equipos con más títulos

PSG y Tottenham se citan esta noche en el Bluenergy Stadium de Udine con el objetivo de conquistar la Supercopa de Europa. Los vigentes campeones de Champions y Europa League se estrenan en la competición en busca de su primer 'supercampeonato' continental.

El ganador de la presente edición tomará el relevo del Real Madrid, vigente campeón y club más laureado de la competición. Los blancos conquistaron la edición anterior después de imponerse ante la Atalanta gracias a los goles de Fede Valverde y Kylian Mbappé.

Sea cual sea el resultado, Europa tendrá un nuevo 'Supercampeón'. Desde que la primera edición de la competición se disputase en 1972 -aunque no fue hasta el año siguiente cuando la UEFA la convirtió en campeonato oficial-, un total de 25 equipos de 12 países distintos han conquistado el prestigioso trofeo.

La Supercopa de Europa consta de dos periodos diferenciados en lo que se refiere a sus participantes. De 1973 a 1999, la competición enfrentó al campeón de la Copa de Europa contra el de la Recopa. Con el cambio de milenio, la competición pasó a enfrentar al campeón de la Champions League contra el de la Europa League.

¿Cuál es el palmarés de la Supercopa de Europa?

2024 - Real Madrid 2023 - Manchester City 2022 - Real Madrid 2021 - Chelsea 2020 - Bayern Múnich 2019- Liverpool 2018- Atlético de Madrid 2017- Real Madrid 2016- Real Madrid 2015- FC Barcelona 2014 - Real Madrid 2013 - Bayern Múnich 2012 - Atlético de Madrid 2011 - FC Barcelona 2010 - Atlético de Madrid 2009 - FC Barcelona 2008 - Zenit 2007 - AC Milan 2006 - Sevilla 2005 - Liverpool 2004 - Valencia 2003 - AC Milan 2002 - Real Madrid 2001 - Liverpool 2000 - Galatasaray 1999 - Lazio 1998 - Chelsea 1997 - FC Barcelona 1996 - Juventus 1995 - Ajax 1994 - AC Milan 1993 - Parma 1992 - FC Barcelona 1991 - Manchester United 1990 - AC Milan 1989 - AC Milan 1988 - FC Malines 1987 - FC Porto 1986 - Steaua Bucarest 1985 - No se disputó 1984 - Juventus 1983 - Aberdeen 1982 - Aston Villa 1981 - No se disputó 1980 - Valencia 1979 - Nottingham Forest 1978 - RSC Anderlecht 1977 - Liverpool 1976 - RSC Anderlecht 1975 - Dynamo Kiev 1974 - No se disputó 1973 - Ajax

¿Qué equipos han ganado más veces la Supercopa de Eurocopa?

Con 6 títulos en su palmarés particular, el Real Madrid es el equipo que más veces se ha proclamado campeón en la Supercopa de Europa. Su victoria en la edición anterior permitió a los blancos liderar en solitario este prestigioso ranking, rompiendo el triple empate que hasta entonces existía con el Barça y el Milan.

6 - Real Madrid 5 - FC Barcelona 5 - AC Milan 4 Liverpool 3 - Atlético de Madrid 2 - Ajax Amsterdam 2 - Bayern de Múnich 2 - Chelsea 2 - Juventus 2 - RSC Anderlecht 2 - Valencia

Fuera del podio figura el Liverpool, ganador en cuatro ocasiones. El Atlético de Madrid, con 3 entorchados, es el equipo que más veces ha conquistado el título como 'tapado', ya que en todas sus victorias accedió como campeón de la Europa League.

Además de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, el nombre del Valencia también figura en el palmarés de la competición. Los 2 triunfos de los 'ches' elevan a 16 los títulos de equipos españoles, lo que les convierte en los grandes dominadores de la competición.