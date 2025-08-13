Supercopa de Europa
Palmarés de la Supercopa de Europa: todos los campeones y equipos con más títulos
Consulta los campeones de la Supercopa de Europa desde 1973 y cuantos españoles la han ganado alguna vez
PSG y Tottenham se citan esta noche en el Bluenergy Stadium de Udine con el objetivo de conquistar la Supercopa de Europa. Los vigentes campeones de Champions y Europa League se estrenan en la competición en busca de su primer 'supercampeonato' continental.
El ganador de la presente edición tomará el relevo del Real Madrid, vigente campeón y club más laureado de la competición. Los blancos conquistaron la edición anterior después de imponerse ante la Atalanta gracias a los goles de Fede Valverde y Kylian Mbappé.
Sea cual sea el resultado, Europa tendrá un nuevo 'Supercampeón'. Desde que la primera edición de la competición se disputase en 1972 -aunque no fue hasta el año siguiente cuando la UEFA la convirtió en campeonato oficial-, un total de 25 equipos de 12 países distintos han conquistado el prestigioso trofeo.
La Supercopa de Europa consta de dos periodos diferenciados en lo que se refiere a sus participantes. De 1973 a 1999, la competición enfrentó al campeón de la Copa de Europa contra el de la Recopa. Con el cambio de milenio, la competición pasó a enfrentar al campeón de la Champions League contra el de la Europa League.
¿Cuál es el palmarés de la Supercopa de Europa?
2024 - Real Madrid
2023 - Manchester City
2022 - Real Madrid
2021 - Chelsea
2020 - Bayern Múnich
2019- Liverpool
2018- Atlético de Madrid
2017- Real Madrid
2016- Real Madrid
2015- FC Barcelona
2014 - Real Madrid
2013 - Bayern Múnich
2012 - Atlético de Madrid
2011 - FC Barcelona
2010 - Atlético de Madrid
2009 - FC Barcelona
2008 - Zenit
2007 - AC Milan
2006 - Sevilla
2005 - Liverpool
2004 - Valencia
2003 - AC Milan
2002 - Real Madrid
2001 - Liverpool
2000 - Galatasaray
1999 - Lazio
1998 - Chelsea
1997 - FC Barcelona
1996 - Juventus
1995 - Ajax
1994 - AC Milan
1993 - Parma
1992 - FC Barcelona
1991 - Manchester United
1990 - AC Milan
1989 - AC Milan
1988 - FC Malines
1987 - FC Porto
1986 - Steaua Bucarest
1985 - No se disputó
1984 - Juventus
1983 - Aberdeen
1982 - Aston Villa
1981 - No se disputó
1980 - Valencia
1979 - Nottingham Forest
1978 - RSC Anderlecht
1977 - Liverpool
1976 - RSC Anderlecht
1975 - Dynamo Kiev
1974 - No se disputó
1973 - Ajax
¿Qué equipos han ganado más veces la Supercopa de Eurocopa?
Con 6 títulos en su palmarés particular, el Real Madrid es el equipo que más veces se ha proclamado campeón en la Supercopa de Europa. Su victoria en la edición anterior permitió a los blancos liderar en solitario este prestigioso ranking, rompiendo el triple empate que hasta entonces existía con el Barça y el Milan.
6 - Real Madrid
5 - FC Barcelona
5 - AC Milan
4 Liverpool
3 - Atlético de Madrid
2 - Ajax Amsterdam
2 - Bayern de Múnich
2 - Chelsea
2 - Juventus
2 - RSC Anderlecht
2 - Valencia
Fuera del podio figura el Liverpool, ganador en cuatro ocasiones. El Atlético de Madrid, con 3 entorchados, es el equipo que más veces ha conquistado el título como 'tapado', ya que en todas sus victorias accedió como campeón de la Europa League.
Además de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, el nombre del Valencia también figura en el palmarés de la competición. Los 2 triunfos de los 'ches' elevan a 16 los títulos de equipos españoles, lo que les convierte en los grandes dominadores de la competición.
