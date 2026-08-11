Omar Artan habla antes de la Supercopa de Europa sobre su veto del Mundial: "Fue un período muy duro"

Omar Artan será el árbitro principal de la Supercopa de Europa. El somalí, mejor árbitro africano en 2025 según la CAF, fue seleccionado para ser uno de los colegiados presentes en el Mundial, pero las cosas se complicaron en exceso.

Estados Unidos es un país con una fuerte seguridad fronteriza, y los habitantes de ciertos países, entre los cuales se encuentra Somalia, deben pasar un proceso muy complejo para poder entrar. Al llegar al país norteamericano, el árbitro fue retenido en el aeropuerto de Miami.

Tras 11 horas de interrogatorio, el colegiado fue declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada para finalmente ser devuelto a Turquía, país desde el cual había volado.

Artan es todo un héroe en su país, uno que jamás se ha clasificado al Mundial y que ocupa el puesto 199 en el ranking FIFA, con lo que para los somalíes era todo un orgullo tener presencia en la Copa del Mundo, aunque fuese a través de un árbitro.

Imagen del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan cuando recogió el premio al árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) / EFE

Poco después de conocerse que no podía estar en el Mundial, algo que causó mucho revuelo a nivel mundial, la UEFA anunció que el somalí era el escogido para arbitrar la Supercopa de Europa.

Artan se convierte en el primer colegiado no europeo presente en este torneo: "Este será mi primer partido en Europa. Vivir aventuras, crear recuerdos y aprender cosas nuevas siempre es genial" ha declarado en una entrevista concedida a la UEFA.

El árbitro también ha hablado sobre que supuso para él no poder formar parte del Mundial: "Fue un periodo muy duro. Mucha gente me comprende, porque cuando uno lleva muchos años trabajando y se supone que debe hacer algo, y luego no puede hacerlo, es muy difícil. Sin embargo, agradezco enormemente el apoyo que recibí en todo el mundo. Estoy muy agradecido".

Artan ha tenido que luchar mucho para llegar hasta donde está: perdió a su padre cuando era muy joven y se crió sin la presencia de su madre. Empezó arbitando partidos de su barrio en Mogadiscio y partidos escolares antes de llegar a la liga local: "Tuve suerte, pero he trabajado muy duro para llegar hasta aquí y estoy muy orgulloso. Como se pueden imaginar, crecí en una situación difícil, pero eso no me impidió perseguir mis sueños".

A Artan le acompañarán los asistentes Liban Ahmed, de Kenia, y Stephen Onyango, de Yibuti. El cuarto árbitro será el esloveno Rade Obrenovic, mientras que en la sala VAR estarán el italiano Marco Di Bello y como asistente el español Guillermo Cuadra Fernández.