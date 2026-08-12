Kvaratskhelia quiere que el mundo entero vuelva a recordar su nombre

La temporada 2026/27 está a punto de comenzar. Si bien algunas ligas europeas como la portuguesa o la neerlandesa ya han disputado la primera jornada de liga, la Supercopa de Europa es el pistoletazo de salida para la élite del fútbol europeo.

La ciudad de Salzburgo será la sede para la edición de este año, la cual enfrentará a dos exitosos equipos liderados por entrenadores españoles: el PSG de Luis Enrique contra el Aston Villa de Unai Emery. Como suele ser costumbre en la Supercopa de Europa, el campeón de Champions parte como gran favorito para levantar el trofeo, pues no lo consigue un ganador de la Europa League desde 2018.

El conjunto parisino es el actual campeón, tras ganar el año pasado en un sufrido partido contra el Tottenham: el equipo londinense se puso 2 a 0 arriba con goles del 'Cuti' Romero y de Van de Ven, pero el PSG consiguió empatar en los últimos minutos gracias a los cambios de Luis Enrique, pues los goles vinieron de Kang-In Lee y de Gonçalo Ramos, los cuales habían entrado desde el banquillo. Posteriormente, ganó la tanda de penaltis por 4 a 3.

El PSG, levantando la Supercopa de Europa tras ganar al Tottenham en 2025 / Denes Erdos / AP

Pese a no haber tenido mucho descanso debido al Mundial de Clubes, Luis Enrique alineó en aquella ocasión un once lleno de estrellas, y este año se encuentra con una situación similar: gran parte de los jugadores clave regresaron recientemente de sus vacaciones tras haber llegado lejos en el Mundial.

Los internacionales franceses, Fabián y Hakimi no estuvieron presentes en el último amistoso disputado el pasado 8 de agosto, mientras que Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha y Joao Neves apenas disputaron media hora. No obstante, hay una estrella que sí que llega al 100% para este partido: Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia, MVP de la Champions League / ANNA SZILAGYI / EFE

Algo desapercibido en los últimos dos meses debido a su ausencia en el Mundial, el georgiano quiere volver a demostrar al mundo el gran jugador que es. Sus espectaculares actuaciones en la Champions, marcó 10 goles y repartió 6 asistencias en 16 partidos, le llevaron a ser el MVP de la competición e incluso sonó como uno de los grandes candidatos para llevarse el Balón de Oro.

Kvaratskhelia, salvo sorpresa de última hora, apunta a ser titular sí o sí en la alineación de Luis Enrique. El asturiano busca ganar el que sería su decimotercer título en el PSG, aunque enfrente tendrá un rival que ha demostrado ser un hueso duro de roer: el Aston Villa de Unai Emery.

El equipo de Birmingham consiguió ganar la Europa League con bastante solvencia, siendo muy superior en la final ante el Friburgo. Además, hizo una gran campaña en Premier, quedando en cuarta posición. Eso si, Emery no podrá contar con piezas importantes como el 'Dibu' Martínez, Ollie Watkins y Ezri Konsa, a los cuales el entrenador español les quiso dar cuatro semanas de vacaciones, por lo que no están disponibles.

Lucas Digne, contra su ex equipo

Este será un partido especial para Lucas Digne: el lateral fue recientemente oficializado como nuevo jugador del PSG, que ha pagado la cláusula de 7 millones de euros a su rival de la Supercopa, el Aston Villa. El francés puede hacer su redebut oficial; ya jugó en París entre 2013 y 2015, contra su exequipo, en el cual llevaba desde enero de 2022 y con el que consiguió ganar la Europa League.

El partido estará arbitrado por Omar Artan, colegiado somalí de 34 años que fue noticia el pasado mes de junio por no recibir el permiso correspondiente para poder entrar en Estados Unidos. Por primera vez en su carrera, Artan pitará un partido en Europa, un gran premio tras no haber podido estar presente en el Mundial.