La Supercopa, el primer reto para el Bayern de Luis Díaz

La Supercopa Franz Beckenbauer, nombre oficial a partir de esta temporada, será el primer reto de envergadura para el Bayern de Luis Díaz, que se medirá a domicilio en su condición de campeón alemán ante el ganador de la pasada edición de la Copa de Alemania, el Vfb Stuttgart.

La pretemporada del Bayern, aunque corta debido a haber vuelto tarde de vacaciones por su participación en el Mundial de Clubes, ha sido buena. Ante todo el 4-0 logrado ante el Tottenham dejó una buena impresión, lo mismo que el propio Luis Díaz, pese a que el colombiano todavía no ha visto puerta.

Sin embargo, con el duelo ante el Stuttgart en el que el Bayern se juega el primer título de la temporada, ahora empieza lo que realmente vale. Los bávaros parten como claros favoritos y Luis Díaz apunta a titular.

Alphonso Davies, baja

La alineación del Bayern parece clara. En defensa, el llega con la sensible baja del lateral izquierdo Alphonso Davies, que todavía no está a punto tras una grave lesión de rodilla que lo ha tenido meses alejado de las canchas. Su sustituto más probable es Josip Stasinic.

En la mediapunta, la ausencia de Jamal Musiala, que sufrió una lesión grave en el Mundial de Clubes y no volverá antes de finales del año, obliga al entrenador Vincent Kompany a improvisar un poco. El esquema habitual del Bayern es un 4-2-3-1, con Harry Kane como ariete, y dos extremos y un mediapunta. En la última posición, con la marcha de Thomas Müller y sin que haya logrado cerrarse el fichaje de Nick Woltemade -jugador del Stuttgart- Musiala no tiene sustituto natural.

En la alineación titular se espera que los tres por detrás de Kane sean Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz. Los tres normalmente son extremos pero uno deberá jugar por el centro o tendrá que haber una rotación permanente.

Alineaciones probables

Stuttgart: Bredlow; Assignon, Jacquez, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Lewelling, Führich; Undav; Woltemade.

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stasinic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Árbitro: Harm Osmers.

Estadio: MHP Arena de Stuttgart.

Hora de inicio: 20:30.