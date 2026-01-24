El ‘Super Inter Miami’ echa a rodar: Año III de la era Messi

El Inter Miami vivió un año histórico en 2025: el triunfo ante Vancouver Whitecaps les otorgó su primer título de la MLS, el mayor éxito de la era rosa liderada por el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi. Pero en la directiva saben que no basta con tener al astro argentino: para aprovechar cada segundo de su etapa en Miami, deben acompañarlo con un equipo competitivo, capaz de ganar títulos.

El foco del mercado se centró en reforzar la defensa, claro punto débil del equipo que dirige Javier Mascherano. El fichaje más mediático fue el del lateral izquierdo Sergio Reguilón, libre tras terminar su contrato con el Tottenham. A sus 29 años, firmó hasta 2027 con opción a 2028, aportando experiencia y recorrido a una banda izquierda huérfana tras el retiro de una estrella mundial como Jordi Alba.

Sergio Reguilón llevará el dorsal 3 en el Inter Miami / INTER MIAMI

Pero el ex del Real Madrid no ha sido el único refuerzo. Dayne St. Clair se sumó a la disciplina rosa para reforzar la portería unas semanas antes de que se cerrase de manera permanente la incorporación de Rocco Ríos Novo, quien rindió a gran nivel en los 'playoffs' de 2025. Por ello, desde Argentina aseguran que el portero argentino Óscar Ustari buscaría salir del equipo.

El Inter Miami también mejoró el flanco derecho con el fichaje del argentino Facundo Mura y el centro de la zaga con la incorporación, como cedido, del central brasileño Micael, procedente del Palmeiras. Aunque no se descarta alguna llegada más en la retaguardia, con ellos se completa la renovación defensiva de Las Garzas.

¿Y el sustituto de Busi?

El retiro de Sergio Busquets también pedía a gritos un refuerzo para la medular. El Inter Miami ha decidido confiar en el pivote argentino David Ayala, quien fichó por el equipo rosa para intentar cumplir con éxito la tarea más complicada de la temporada: hacer olvidar al mejor pivote de la historia moderna del fútbol. Con los fichajes citados, muchos aseguran que el Inter Miami cuenta con un auténtico equipazo para pelear por todo.

Distintas alternativas que tiene Javier Mascherano para su Inter Miami / SPORT

Objetivos muy ambiciosos

David Beckham lo quiere todo: defender el histórico título de la MLS, pelear por la Concacaf Champions Cup y arrancarse la ‘espinita’ de la Leagues Cup, donde cayeron en la final ante Seattle Sounders en 2025.

Messi celebra la MLS Cup con sus compañeros del Inter Miami. / Associated Press/LaPresse / LAP

El pistoletazo de salida de la temporada será la noche del sábado a las 23:00 (hora española), ante Alianza Lima, en el Estadio Alejandro Villanueva, con capacidad para casi 34.000 espectadores. Un duelo marcado por un clima de tensión e incertidumbre importante, causado por la denuncia por abuso sexual de una joven de 22 años a tres miembros de la plantilla y por una agresión de la barra del equipo peruano a los jugadores durante un entrenamiento.

Noticias relacionadas

La pretemporada rosa continuará con enfrentamientos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil, antes del debut en la MLS frente a Los Ángeles FC, en la madrugada del 21 al 22 de febrero, en casa. Con Messi liderando, un sistema defensivo renovado y un portero respaldado por Mascherano, el Súper Inter Miami arranca su Año III con la ambición de hacer historia en Estados Unidos.