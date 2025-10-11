El sueño imposible de Inter Miami: reunir a la MSN

El tiempo pasa, pero la magia nunca se olvida. Inter Miami se propone resucitar uno de los tridentes más legendarios de la historia de este deporte: la MSN. 364 goles, 173 asistencias y, sobre todo, una 'Orejona', la de 2015, que siempre será especial. Lo que daría el aficionado culé para poder ver juntos de nuevo a Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Jr sobre un terreno de juego...

Una década después, ese sueño que pareció ser imposible, podría ser más posible - valga la redundancia - que nunca. Y la franquicia de Florida quiere que se produzca ese último baile viendo, además, que después de que tanto Sergio Busquets como Jordi Alba anunciaran su retirada, las quinielas apuntan a que el ariete uruguayo podría ser el siguiente.

Inter Miami forward Lionel Messi, right, celebrates with Luis Suarez, left, after scoring a goal during the second half of an MLS soccer match against Nashville SC, Saturday, July 12, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky) / Lynne Sladky / AP

Ney acaba contrato

De esta forma, pues, a Messi y Suárez podría unirse un Neymar cuyo retorno al Santos fue - y está siendo - más bien amargo. Según avanzó 'Sky Sports', el nombre del brasileño llegó en forma de ofrecimiento. Acaba contrato con el 'Peixe' y quedará libre en diciembre. Aún no se iniciaron negociaciones entre las partes implicadas, pero lo cierto es que el cuadro que dirige Mascherano quiere continuar reforzando su plantilla con futbolistas de primer nivel.

Un movimiento que atrae a un Ney que también considera otras opciones. Precisamente, el paulista adquirió hace unos meses una propiedad en Bal Harbour, al sur de Fort Lauderdale, la sede del Inter Miami.

La MSN, una máquina de hacer goles / JAVIER FERRÁNDIZ

Sería un movimiento estratégico en toda regla. La llegada de Ney sería la guinda a un ambicioso proyecto comandado por Messi - y Suárez y de Paul - e integrada por jóvenes promesas. El brasileño piensa en un Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina y desea contar para Carlo Ancelotti. Se cerraría el círculo y el aficionado volvería a disfrutar de una de las sociedades más icónicas del siglo XXI.