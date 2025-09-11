El fútbol español exporta talento a EE. UU.: la apuesta de Gonzalo Carrasco y de toda una nueva generación

El auge del fútbol en Norteamérica, impulsado por la expansión de ligas como la USL y la MLS, además de por la creciente inversión en infraestructuras y proyección internacional, se ha convertido en un destino atractivo para jóvenes jugadores que buscan alternativas más allá de las categorías nacionales (1ª, 2ª o 3ª RFEF).

Un ejemplo claro es el de Gonzalo Carrasco, madrileño de 24 años que pasó diez temporadas en la cantera del Atlético de Madrid. Al no encontrar continuidad en el club rojiblanco, decidió a los 18 años aceptar una beca deportiva en Estados Unidos a través del programa LaLiga Pro Player. Tras cinco años compitiendo en el sistema universitario y semiprofesional, acaba de recibir una oferta para firmar un contrato de tres temporadas con un club estadounidense, un paso clave en su trayectoria.

Su caso refleja una tendencia en crecimiento: jóvenes de entre 19 y 22 años que, ante la falta de oportunidades estables en España, apuestan por el modelo norteamericano. Allí encuentran no solo minutos de juego y estudios, sino también un entorno en expansión que toma a Europa como referencia y que abre una vía hacia el profesionalismo mediante competiciones de gran potencial como la USL, considerada la segunda liga más importante tras la MLS.

Gonzalo Carrasco, jugando en la cantera del Atlético de Madrid / qmscomunicacion

El atractivo de este mercado queda reflejado en los números. En 2024, la MLS alcanzó un récord histórico con 12,1 millones de asistentes, un 5 % más que el año anterior.

Por su parte, la USL Championship y la USL League One sumaron en conjunto más de 3,5 millones de espectadores, con un crecimiento cercano al 20 % tanto en asistencia como en alcance digital. Estos datos consolidan a Estados Unidos como un mercado emergente de primer nivel, con la mirada puesta en el Mundial de 2026 que organizarán junto a México y Canadá.