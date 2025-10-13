Suecia, pendiente de una carambola: fracaso mundial de Isak y Gyökeres

Que Suecia apenas haya sido capaz de sumar un punto de doce posibles es realmente difícil de creer. Pero es así. Sus posibilidades de estar en el Mundial 2026, eso sí, continúan vivas. Como campeón del grupo C-1 de la Nations League, su billete depende de una repesca.

El combinado escandinavo perdió ante la Kosovo de Vedat Muriqi (0-1) y se complicó la vida pese a contar con futbolistas de la talla de Bergvall, Elanga, Bardghji, Isak o Gyökeres. Estos dos últimos, de hecho, se convirtieron en el centro de las críticas tras la debacle de su selección. Formaron una dupla en la punta de lanza sueca pero fueron incapaces de marcar diferencias pese a disputar los noventa minutos. Se quedaron a cero ante Suiza y Kosovo.

Movieron más de 200 millones (150 el ex del Newcastle y 65 el ex del Sporting CP) y su rendimiento en este segundo parón de la temporada dejó mucho que desear. El '9' del Liverpool, de hecho, está cuestionado por un estado físico que no le está permitiendo gozar de cierta continuidad en su llegada a Anfield.

GOTHENBURG (Sweden), 13/10/2025.- Kosovo's Leon Avdullahu (L) and Sweden's Alexander Isak in action during the FIFA World Cup 2026 UEFA qualifiers soccer match between Sweden and Kosovo in Gothenburg, Sweden, 13 October 2025. (Mundial de Fútbol, Suecia, Gotemburgo) EFE/EPA/Björn Larsson Rosvall/TT SWEDEN OUT / Björn Larsson Rosvall/TT / EFE

Un salvavidas

No importa que queden en tercer o cuarto puesto. Cuentan con un 'as' en la manga: la clasificación para los playoffs a través de las plazas reservadas a los mejores ganadores de grupo de la Nations League que no se hayan clasificado a través de los dos primeros puestos de la fase de grupos. Y, viendo la improbabilidad de que Noruega, Inglaterra, Francia, España, Portugal y la República Checa terminen terceras o cuartas, dichas plazas apuntan a ser ocupadas por Suecia, Alemania, Gales y Rumania.