La temporada 2024-25 de FC Barcelona dejó a Pau Víctor en una situación de crecimiento, pero con un papel claramente secundario. El delantero catalán apenas dispuso de 379 minutos en 29 partidos oficiales con el primer equipo, en los que firmó 2 goles, evidenciando la enorme competencia en el frente ofensivo azulgrana y su rol residual dentro de la rotación . Pese a su gran rendimiento previo en el filial, donde había destacado como goleador, su salto al primer equipo no se tradujo en continuidad.

Ese contexto empujó al jugador a tomar una decisión clave en su carrera. En el verano de 2025, Pau Víctor se marchó traspasado al SC Braga, en una operación que rondó los 12 millones de euros y con contrato hasta 2030. El cambio de escenario, saliendo de la exigencia inmediata del Camp Nou hacia un entorno más favorable para crecer, ha resultado determinante para su evolución.

Pau Víctor, un punto de inflexión para convertirse en indiscutible / EFE

Y es que en Portugal ha llegado el auténtico 'subidón' de Pau Víctor. En la presente 2025-26, el delantero suma 7 goles y 4 asistencias en 27 partidos de liga, con una participación directa en 11 tantos y una media de 0,54 contribuciones de gol por partido. Si se amplía el foco a todas las competiciones, alcanza los 13 goles y 6 asistencias en 49 encuentros, consolidándose como una pieza importante en el ataque del Braga. Además, sus métricas avanzadas (más de 8 xG generados) reflejan que no es un rendimiento puntual, sino sostenido .

Su crecimiento ha tenido también impacto europeo. Este mismo jueves, Pau Víctor fue protagonista en la vuelta de cuartos de final de la UEFA Europa League ante el Real Betis, marcando uno de los goles en la remontada del Braga (2-4) que selló el pase a semifinales. El delantero aprovechó un error defensivo para definir dentro del área y encarrilar la reacción portuguesa, en un partido que acabó con eliminación verdiblanca tras un colapso inesperado.

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A sus 24 años, Pau Víctor ha pasado de promesa con pocos minutos en el Barça a delantero productivo en Europa. Su valor de mercado ya alcanza los 12 millones de euros, según la última actualización de 'Transfermarkt' , y su perfil encaja cada vez más con el de un ‘9’ moderno: móvil, eficaz dentro del área y con capacidad para asociarse.

El subidón no es casual. Es la consecuencia directa de un contexto que, por fin, le ha permitido encadenar minutos, confianza y responsabilidades ofensivas. Pau Víctor ha pasado de ser un recurso puntual en el FC Barcelona a convertirse en una referencia real en el SC Braga, y ese cambio se refleja no solo en sus cifras, sino en su comportamiento sobre el terreno de juego.

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En definitiva, el rendimiento de Pau Víctor no responde a una racha pasajera, sino a una progresión lógica de un futbolista que necesitaba protagonismo. Hoy, con minutos y confianza, ha demostrado que puede ser algo más que una alternativa. Es un delantero fiable, productivo y perfectamente capacitado para liderar un ataque en el fútbol europeo.