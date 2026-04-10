El Stuttgart pone precio a Stiller: un fichaje condicionado por el Mundial

Fiel a la escuela alemana de mediocentros, práctico y exquisito a partes iguales, la temporada de Angelo Stiller no está pasando desapercibida entre los gigantes del fútbol europeo. El Stuttgart es cuarto en la Bundesliga y tiene muchas opciones de clasificarse para la próxima edición de la Champions League, después de la participación en el curso 24-25, y en la boyante Baden-Württemberg empiezan a temer por el futuro de su estrella.

Según informa el rotativo germano 'Bild', el Stuttgart, pese a que no se ha pronunciado oficialmente, ha tasado internamente a Stiller en 50 millones de euros, un precio asequible para un jugador de su talento, especialmente para los portentosos clubes de la Premier League. El propio diario indica que el Chelsea le sigue de cerca para reforzar el centro del campo, sobre todo si Enzo Fernández acaba saliendo. El Manchester United es otro de los equipos que necesita un relevo generacional en la sala de máquinas y Stiller encajaría en ese perfil.

Angelo Stiller, uno de los grandes atractivos del Stuttgart / X

Su futuro, sin embargo, no se decidirá hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El torneo puede suponer el despegue definitivo de la carrera de Stiller y el Stuttgart podría variar las condiciones dependiendo del desempeño del jugador. El mediocentro tiene, salvo desastre, un puesto asegurado en la convocatoria de Julian Nagelsmann, seleccionador de la 'Mannschaft', y apunta a ser importante en la tetracampeona mundial.

Pasó el tren del Madrid

Angelo Stiller sonó con muchísima fuerza el verano pasado para reforzar al Real Madrid. A petición de Xabi Alonso, gran conocedor de su potencial tras su paso por el Bayer Leverkusen, el alemán se veía como el relevo ideal de Toni Kroos, un futbolista con el que, guardando las distancias, tiene varias similitudes en cuanto a juego.

Florentino Pérez no accedió, tampoco transigió con Martín Zubimendi, otra de las peticiones del tolosarra, y el equipo ha acabado pagando ese desgobierno en la medular, donde Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler o Bellingham no responden como creadores de juego.

Flick le hizo debutar

En esta campaña Stiller ha confirmado sus virtudes para dar el último pase. La clarividencia de su juego le ha llevado a repartir diez asistencias de gol -en todas las competiciones- a sus compañeros, a una de su récord personal en su carrera como profesional. El pivote alemán, producto de la cantera del Bayern Múnich, debutó de la mano de Hansi Flick en el primer equipo bávaro en diciembre de 2020.