Steven Moreira, futbolista de Cabo Verde y rival de España en el Mundial: "Ya me han pedido la camiseta de Lamine"

Cuando Steven Moreira se unió a la Selección de Cabo Verde en 2023 lo hizo con un objetivo en mente: clasificar al Mundial de 2026. Una meta que ha cumplido y un sueño que está próximo a vivir este verano.

Ya con 31 años y como veterano en el equipo, el defensa del Columbus Crew espera que este Mundial no sea solo una experiencia para la pequeña isla africana, sino un trampolín para dar a conocer al país y su alegre estilo de juego a todo el mundo.

¿Imaginaste jugar un Mundial cuando te uniste a la Selección de Cabo Verde?

Honestamente… durante mi primera convocatoria con el equipo obviamente estaba pensando un poco en el Mundial. Porque está en tu mira y juego aquí (en Estados Unidos). Durante la AFCON (2023) hicimos un gran torneo y estábamos confiados en que clasificaríamos.

¿Qué es lo que más esperas del Mundial y el juego ante España?

He pensado mucho en los primeros juegos, especialmente ante España. Es una de las selecciones más grandes del mundo. Estoy muy emocionado por jugar este partido. Cuando juegas fútbol quieres competir contra los mejores, así que es muy emocionante.

¿Te gustaría intercambiar camisetas con alguien de España?

Honestamente no. No soy muy fan de eso, a menos que sea mi amigo. Pero conozco mucha gente, como mi hermano y muchos amigos, compañeros de aquí; que me han pedido la camiseta de (Lamine) Yamal.

La población de Columbus (Ohio, EE.UU.) es casi el doble de la de Cabo Verde, ¿qué significa representar al país no solo en el Mundial, pero en Estados Unidos y la Concacaf?

Es increíble. Especialmente, para mí, aquí en Estados Unidos. Antes no pensaba en venir a jugar a la MLS y ahora jugaremos un Mundial aquí, así que es increíble. Es un placer, porque la gente sabrá más de Cabo Verde, el estilo de juego y la alegría que brindamos. Es simplemente increíble, no puedo esperar a jugar la Copa del Mundo.

¿Cómo se siente tu familia antes del Mundial?

Están muy emocionados, especialmente mi mamá. Será su primer partido viéndome jugar fútbol, porque cuando ha venido siempre estaba lesionado, así que están muy orgullosos y emocionados de venir a Estados Unidos. Honestamente, solo están esperando el Mundial. Sé que tenemos la temporada en marcha ahora mismo, pero les interesa más el Mundial.

Steven Moreira durante un partido con el Columbus Crew en la MLS / Columbus Crew

¿Cómo es tu relación con la selección de Cabo Verde?

Mis dos padres son de Cabo Verde, pero yo y mis hermanos nacimos en Francia. La Selección me vio desde muy joven, yo tenía 17 años y me pidieron que me uniera a ellos, pero no estaba listo, porque en ese momento estaba jugando para la Selección de Francia. Cuando vine a la MLS sentí que tenía más experiencia y era más capaz de hacerlo así que estuvimos hablando de eso y cuando llegué fue el momento ideal para ir a Cabo Verde. Cuando fui, todos estaban muy felices, me hacían bromas diciendo que me tomó mucho tiempo unirme a la selección nacional; pero como digo ahora, ese era el momento correcto, porque clasificamos al Mundial.

¿Cómo has vivido este ciclo mundialista?

La última vez que había ido, antes de jugar en la Selección, tenía quizás 5 años, era muy joven. Ahora tener la oportunidad de ir, de jugar ahí y de ver ahí a mi familia, es simplemente increíble. Ahora todo mundo sabrá de Cabo Verde y podrán viajar allí, pero solo con ver a mi familia feliz y la gente de ahí orgullosa, es un gran logro para mí.

Eres uno de los jugadores más experimentados y ganadores del equipo, ¿cómo has guiado al equipo y a los jugadores más jóvenes?

Les digo todo el tiempo que solo tenemos que disfrutar lo que hacemos. Porque nos gusta jugar este deporte y representar al país, así que solo basta con ir ahí e intentar divertirnos, pero también competir. No vamos solo para decir, “estoy en EE.UU.” o “jugué en la Copa del Mundo” . Les digo que te puede cambiar la vida hacer un buen Mundial, porque puedes tener un buen contrato o jugar en un equipo grande. Debemos tomarlo muy en serio y simplemente intentar mejorar cada día, porque tenemos muchos jugadores buenos en Cabo Verde y realmente espero que un jugador dé un gran paso y pueda jugar en alguna liga Top-3 del mundo. Diría quizás España, Francia o Inglaterra, sería increíble.

Para los que no están familiarizados con Cabo Verde, ¿qué pueden esperar de ti y del equipo?

Mucha alegría. Diría que se sorprenderán con la manera en que jugamos, porque no “aparcamos el bus” y nos sentamos en defensa esperando jugadas a balón parado. Jugamos todo el partido e intentamos atacar, tener la pelota, atacar y defender juntos. Realmente espero que todos estén sorprendidos y felices con la manera en que jugamos, la manera en que conectamos y la alegría que llevamos al campo. Siento que estarán sorprendidos, porque amamos jugar y amamos atacar.

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¿Quién es tu jugador español favorito?

Diré Pedri. Pedri y Lamine Yamal. Pedri porque lo que hace con la pelota es de locos. No es fuerte, pero puede correr mucho y tiene una gran visión técnica, da pases de locos; ese es el ADN del Barcelona. Y Yamal también, porque es muy joven, casi gana el Balón de Oro y competirá este año también por ganarlo. ¿De toda la historia? Diría que Iniesta.