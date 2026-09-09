Steve McManaman (54 años), exfutbolista: "El trofeo que más recuerdo es el primero que conseguí con el Liverpool"

El excentrocampista inglés Steve McManaman, campeón de Europa con el Real Madrid y leyenda del Liverpool, repasó su carrera y su visión del fútbol de élite en el marco del acuerdo entre Haier y la UEFA Champions League presentado en IFA 2026.

Preguntado por el origen de su talento, McManaman lo atribuyó, en parte, a la genética y, en parte, a la suerte de haberse curtido joven junto a grandes futbolistas. "Nací con muy buenos genes y supongo que los heredé de mi madre y mi padre, así que se lo agradezco y siempre lo hago", afirmó. "Tuve la suerte de que, desde pequeño, cuando jugaba con mis amigos o con gente mayor que yo, era mejor que ellos. Hasta cierto punto, eso es pura suerte".

El inglés subrayó, no obstante, que el verdadero salto de calidad llegó al entrenarse desde adolescente con futbolistas consagrados: "Con 16 años ya jugaba con muchos jugadores del primer equipo del Liverpool y ellos me ayudaron. Estoy muy agradecido por todo lo que me enseñaron".

El momento más emotivo de su intervención llegó al recordar su primer título como profesional. "Cuando creces apoyando a un determinado equipo de fútbol, lo único que quieres es ver a tu equipo levantar un trofeo en un estadio especial. En Inglaterra era Wembley, y conseguí hacerlo con 20 años", relató.

McManaman describió con detalle lo que significó aquella celebración para él y para su ciudad: "Cuando tienes a 80.000 aficionados en el estadio y después a otros 200.000 esperándote cuando vuelves a Liverpool, celebrando con ellos, haciéndoles felices y entregándoles un trofeo, estás contribuyendo a la historia del Liverpool. Es algo increíblemente especial".

Steve McManaman, en el Liverpool / EFE

Y añadió el detalle que convirtió ese día en un recuerdo imborrable: "Mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermano estaban entre el público aquel día. Es algo que recuerdo por encima de cualquier otra cosa".

En la parte final de su intervención, el exjugador analizó qué separa a los grandes equipos del resto en las competiciones de máxima exigencia. "Es muy importante el hecho de que los grandes equipos participen en las grandes competiciones. Atraviesan momentos en los que pueden perder un partido, pero mentalmente están preparados para reaccionar", explicó. "No es ninguna sorpresa que los equipos más grandes, con las historias más importantes, sigan estando arriba en la clasificación".

Steve McManaman, del Real Madrid, ante Lucas Castromán y Diego Simeone de la Lazio, durante un partido de la Champions League / ALBERTO MARTIN / EFE

McManaman también reflexionó sobre la presión mediática que rodea a los grandes clubes tras una derrota. "Cuando pierdes un partido recibes muchas críticas. Lo importante es cómo respondes a ellas. Tienes que volver en el siguiente partido y ganar", señaló, antes de pedir empatía hacia los futbolistas más vulnerables a esa presión: "No todo el mundo es igual: hay personas más frágiles y tienes que cuidar a quienes no soportan las críticas tan bien como otros. Pero creo que eso ocurre en cualquier ámbito de la vida".

El inglés cerró su intervención con una reflexión sobre la continuidad del éxito en el fútbol de élite. "Los mejores equipos parecen estar siempre en las últimas fases de la mayoría de las competiciones, año tras año. Y eso habla por sí solo", afirmó.

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Y remató pensando en su propio club: "El Liverpool lleva siendo exitoso durante muchísimo tiempo, y creo que eso dice mucho de todas las personas que forman parte del club".