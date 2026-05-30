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Sterling, detenido tras estrellar su Lamborghini conduciendo presuntamente bajo los efectos de drogas

El jugador del Feyenoord, a sus 31 años, fue detenido en Hampshire, al sur de Inglaterra, una vez acabada la temporada en Países Bajos: su coche colisionó contra las vallas en los márgenes de la carretera

Raheem Sterling of Feyenoord reacts during the Dutch Eredivisie match between Feyenoord and Telstar in Rotterdam, Netherlands, 22 February 2026. (Países Bajos; Holanda)

Raheem Sterling of Feyenoord reacts during the Dutch Eredivisie match between Feyenoord and Telstar in Rotterdam, Netherlands, 22 February 2026. (Países Bajos; Holanda) / BAS CZERWINSKI

EFE

El inglés Raheem Sterling, jugador del Feyenoord, ha sido detenido por supuestamente conducir bajo los efectos de drogas, conducción temeraria, posesión de drogas y por no pasar la prueba correspondiente para determinar su estado.

El jugador de 31 años fue detenido este jueves en Hampshire, al sur de Inglaterra, una vez acabada la temporada en Países Bajos, donde firmó por el Feyenoord en febrero hasta final de esta campaña.

La policía de Hampshire confirmó que el Lamborghini del jugador colisionó contra las vallas en los márgenes de la carretera y que no hubo heridos ni otros vehículos involucrados.

"El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, ha sido detenido como sospechoso de conducir habiendo tomado drogas, posesión de drogas de clase C y por no poder someterse a una prueba", añadió la policía.

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Sterling ha salido en libertad bajo fianza mientras la investigación continúa. El exinternacional inglés terminó su contrato con el Chelsea a principios de año y firmó como agente libre por el Feyenoord, con el que jugado ocho partidos desde entonces.

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