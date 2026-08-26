FÚTBOL INTERNACIONAL
Sterling, acusado de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso
El jugador fue detenido y liberado bajo fianza el pasado 28 de mayo cuando chocó su Lamborghini en la localidad de Hampshire
EFE
El futbolista inglés Raheem Sterling, actualmente sin equipo, ha sido acusado de conducción temeraria y de posesión de óxido nitroso y tendrá que comparecer en un tribunal del sur de Inglaterra después de estrellar su coche en mayo.
El jugador de 31 años, que no tiene equipo tras acabar su contrato con el Chelsea y pasar seis meses en el Feyenoord, fue detenido y liberado bajo fianza el pasado 28 de mayo cuando chocó su Lamborghini en la localidad de Hampshire.
Según comunicó un portavoz del tribunal de Hampshire & Isle of Wight, Sterling ha sido acusado de conducción temeraria, posesión de óxido nitroso y por no proveer una prueba, aunque no se especifica si de alcohol o de drogas.
Exinternacional con Inglaterra, selección con la que disputó 82 partidos hasta 2022, Sterling fichó ese año por el Chelsea a cambio de 55 millones procedente del Manchester City, pero nunca llegó a imponerse con los 'Blues', que le cedieron primero al Arsenal, donde no triunfó, y después le relegaron a entrenarse en solitario hasta que determinaron el fin de su contrato.
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