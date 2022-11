El Sporting sueña con la vuelta de Cristiano

Amorim se pronunció sobre la posibilidad de enfrentarse al United en Europa League "Que se quede en el banquillo. "Si no, todavía marca goles y no es bueno para nosotros"

El entrenador del Sporting de Portugal, Rúben Amorim, comentó este viernes la probabilidad de enfrentarse al Manchester United en la próxima fase de la Europa League y expresó que, de ser así, prefiere que Cristiano Ronaldo "se quede en el banquillo". Y es que durante el mercado de fichajes de verano ya sonó la vuelta del luso al club con el que debutó en el fútbol profesional.

En la rueda de prensa previa al partido de la jornada 12 de la Liga portuguesa que disputan este sábado contra el Vitória de Guimarães, Amorim fue preguntado sobre los posibles rivales de su equipo en la Europa League, de entre los cuales están los 'red devils'.

Como es lógico, el técnico manifiesta que "no era el equipo al que queríamos enfrentarnos, pero si tuviese que ser que venga y que (Cristiano) se quede en el banquillo, como ha ocurrido", pidió el preparador luso. "Si no, todavía marca goles y no es bueno para nosotros", destacó.

Los 'red devils' de Cristiano y Bruno Fernandes, también exjugador verdiblanco, es uno de los posibles adversarios que el conjunto podrá encontrarse en esta competición europea, a la que llega tras terminar tercero en el grupo D de la Liga de Campeones.

También cuentan con opciones de verse las caras con José Mourinho y su Roma, el PSV, el Union Berlín, el Midtjylland danés y los franceses Rennes, Nantes y Mónaco.

Y es que Cristiano pasó un verano complicado en Old Trafford, situación no muy diferente a la de ahora, y se encedieron los rumores sobre su vuelta con los "leones" y al club con el que inició su carrera como profesional. "Todos en el Sporting sueñan con su regreso, pero no tenemos el dinero para pagar su sueldo", declaró Amorim.

A Cristiano ya le tocó batirse en el césped con su antiguo equipo hasta en cuatro ocasiones, dos con la camiseta del Manchester United y dos con la del Real Madrid, con un saldo de cuatro victorias en las que se apuntó tres tantos.

Su regreso al Estadio Alvalade con otra camiseta distinta fue en 2007, en un partido de la fase de grupos de la Champions. Sería suyo el gol de la victoria (0-1), pero no lo celebró, pidió disculpas y fue aplaudido por los hinchas verdiblancos.