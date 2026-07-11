Sporting Kansas City, el mejor colocado para fichar a Salah si el egipcio cruza el Atlántico

El futuro de Mohamed Salah vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Tres días después de que Egipto cayera eliminada del Mundial 2026 en octavos de final ante la Argentina de Leo Messi, el delantero de 34 años debe decidir su próximo destino tras anunciar en marzo su salida del Liverpool. Y en Estados Unidos ya hay un candidato claro: según 'The Athletic', el Sporting Kansas City se ha situado como el mejor posicionado de la MLS para hacerse con sus servicios.

Eso sí, la operación se antoja complicada. La liga saudí presiona con fuerza para llevarse al egipcio y, además, el propio Salah preferiría seguir en Europa. Pero mientras estudia sus opciones, el atacante no cierra la puerta a la liga norteamericana, y ahí es donde Kansas City ha tomado la delantera sobre el resto de franquicias interesadas.

Un guiño egipcio en la propiedad

Hay un detalle que no pasa desapercibido: Peter Mallouk, nuevo propietario mayoritario del Sporting KC, es hijo de inmigrantes egipcios. El club vive una temporada de transición tras la marcha de Peter Vermes, leyenda de la entidad, y el cambio en la propiedad. El nuevo director deportivo, David Lee, tiene el encargo de renovar por completo una plantilla que se ha quedado atrás respecto al resto de la liga, es el colista en la conferencia oeste.

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La franquicia cuenta actualmente con dos jugadores franquicia, Dejan Joveljic y Manu Garcia, y dispone de una tercera plaza de Designated Player este verano. Todo apunta a que quiere llenarla por todo lo alto. Y el sueño se llama Salah.