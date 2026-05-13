El Sporting CP se frota las manos con Trincao: venta millonaria a la vista

Francisco Trincao vuelve a situarse en el escaparate del fútbol europeo. El extremo portugués está firmando la mejor temporada de su carrera con el Sporting CP y su rendimiento no ha pasado desapercibido para varios gigantes de la Premier League. A sus 26 años, el atacante suma 31 participaciones de gol en la liga portuguesa entre tantos (13) y asistencias (18), consolidándose como una de las piezas clave del conjunto lisboeta.

El futbolista, que en su día fue una de las grandes apuestas de futuro del FC Barcelona, ha logrado recuperar sensaciones después de una etapa irregular lejos de Portugal. El Barça pagó 31 millones de euros al Braga en 2020 para incorporarlo, pero nunca terminó de asentarse en el Camp Nou. Tras cesiones al Wolverhampton y posteriormente al Sporting, el club azulgrana acabó desvinculándose definitivamente del jugador.

Trincao celebra la victoria ante el Casa Pia / @SportingCP

Y es que Trincao pertenece ya al cien por cien al Sporting CP después de que el FC Barcelona sorprendiera el pasado verano vendiendo el 50% que guardaba de sus derechos por 11 millones de euros. Anteriormente, el club portugués ya había desembolsado siete 'kilos' por hacerse con sus servicios. El internacional portugués renovó además su contrato hasta 2030 y en Lisboa están convencidos de que pueden cerrar una venta histórica en los próximos mercados si mantiene este nivel de rendimiento.

Ahora, el nombre de Trincao vuelve a sonar con fuerza en el mercado. En Inglaterra consideran que el internacional portugués está preparado para dar el salto definitivo a un club de primer nivel europeo y varios equipos siguen de cerca su evolución. Entre ellos aparecen el Chelsea y el Arsenal, que llevan meses monitorizando la situación del atacante.

Champions

Sin embargo, el club que ya habría dado pasos concretos es el Liverpool. Según las últimas informaciones desde Inglaterra, los 'reds' ven en Trincao un perfil ideal para reforzar su parcela ofensiva gracias a su polivalencia, ya que puede actuar tanto en cualquiera de las bandas como en posiciones más interiores.

Entre las mejores ventas del club

El Sporting, eso sí, no piensa facilitar la operación. La entidad portuguesa se remite a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 60 millones de euros, una cifra elevada pero que varios clubes de la Premier consideran asumible dadas las prestaciones del jugador esta temporada y su margen competitivo en la élite europea. En caso de venta por esta cantidad, se convertiría en el tercer traspaso más caro de la historia del Sporting, solo por detrás de Gyökeres (67M) y Bruno Fernandes (65M).

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Además, en Portugal aseguran que el interés por Trincao no deja de crecer conforme avanza la temporada. Su explosión definitiva en el Sporting le ha permitido asentarse también en la selección portuguesa y recuperar el cartel de gran promesa europea que tuvo durante su etapa en Braga. En la Premier consideran que el atacante atraviesa el mejor momento de su carrera y que, por edad, rendimiento y experiencia internacional, está preparado para asumir un salto a uno de los grandes proyectos del continente.