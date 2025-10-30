Spalletti, la última apuesta de una 'Juve' en ruinas

Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de la Juventus tras el despido de Igor Tudor este lunes. El técnico italiano firma hasta fin de temporada, con opción de extender el contrato si se clasifican para la Champions.

"Un perfil altamente cualificado y con gran experiencia al que estamos encantados de dar la bienvenida a la familia Juventus: ¡bienvenido a la Juventus y mucha suerte, mister!", informó el club turinés en un comunicado oficial.

Spalletti se convierte en la enésima apuesta del club para reflotar a un equipo que ha perdido la grandeza no solo en Europa, sino también en Italia, donde durante muchos años no tuvo rival. Ayer la Juve ganó por primera vez en ocho partidos y se sitúa con 15 puntos en la séptima posición, a seis del líder, el Nápoles, exequipo de su nuevo entrenador con quien ganó un 'Scudetto'.

El técnico, a sus 66 años, tiene una experiencia contrastada en Italia, donde ha pasado por Udinese, Roma, Inter o Nápoles, entre otros. Entre su palmarés figuran una liga con los 'partonepei' (22/23), dos Copas (2006 y 2007) y una Supercopa (2008) con la Roma.

Su última experiencia como entrenador fue con la selección italiana, donde Suiza los eliminó en los octavos de la Eurocopa 2024 (2-0), y Alemania de los cuartos de final de la UEFA Nations League este año. En junio, tras una abultada derrota ante Noruega (3-0) que complicaba la clasificación al Mundial, fue destituido.

Las últimas apuestas fallidas

Tras ganar nueve 'Scudettos' consecutivos entre 2012 y 2020, el declive de la Juventus empezó con la salida de Cristiano Ronaldo en el inicio de la temporada 2021/2022. La siguiente fue especialmente dura, cuando el equipo turinés no pasó de la fase de grupos de la Champions y jugó la Europa League, donde cayó eliminado en semifinales antes el Sevilla, que acabó ganando la final ante la Roma.

En la competición doméstica, le sancionaron con una reducción de diez puntos y acabó séptimo, quedándose sin poder competir en Europa la siguiente temporada, y siendo la segunda sin ningún título. En la 23/24 quedaron terceros en liga pero ganaron la Copa ante el Atalanta con un gol de Vlahovic. Esta pasada temporada volvieron a quedarse sin ningún título, en una clara trayectoria descendente.

Yildiz, durante un partido / EFE

Massimiliano Allegri

Allegri volvió al club donde ya había estado entre 2014 y 2019, tras dos años fuera de los banquillos, y sustituyendo a Pirlo. Pese a los pobres resultados, la frustración de no poder ganar el 'Scudetto' de nuevo y los fracasos en Champions, la directiva mantuvo la confianza en su capacidad para hacer que el equipo compitiera de nuevo, y por el palmarés que le alababa de su anterior etapa, con un total de 12 títulos.

En mayo de 2024, el técnico italiano fue despedido por sorpresa tras ganar la Copa por sus comportamientos inapropiados antes y después de la final. El técnico mostró una actitud agresiva con hacia los árbitros, incluyendo un gesto sarcástico y lenguaje insultante. Tras el partido, tuvo una feroz discusión con los jueces y amenazó un periodista. La Juventus lanzó un comunicado diciendo que dichos comportamientos no se alineaban con los valores y estándares del club.

Thiago Motta

La gran apuesta de la 'Vecchia Signora' para sustituir a Allegri fue Thiago Motta, que en aquel momento estaba pretendido por media Europa tras su impresionante curso con el Bologna, con el que acabó quinto en la tabla, clasificándolo para la Champions contra todo pronóstico. El ex del PSG llegaba con el claro objetivo de ganar títulos, empezando por la Serie A, que se les seguía resistiendo por la resurrección de Inter, Nápoles y Milan.

Las grandes expectativas que habían depositado en él cayeron por los suelos. En marzo ya estaban eliminados de la Copa y la Champions, y tras una derrota por 3-0 ante la Fiorentina, lo echaron. En aquel momento el equipo iba quinto, y sudaba para no quedar fuera de los `puestos europeos.

Igor Tudor

El relevo del italiano fue Igor Tudor, exjugador del club, quién retomó las riendas del equipo para asegurar la plaza Champions, el único objetivo que quedaba tras haber sido eliminado de todas las competiciones. Lo logró, sufriendo hasta la última jornada. En el Mundial de Clubes, sin demasiadas esperanzas, cayó ante el Madrid en octavos.

Esta temporada el equipo arrancó con tres victorias consecutivas, a lo que les siguieron una horrible racha de cinco empates y tres derrotas que le valieron el despido. El ciclo de Tudor, al igual que el de Motta, fue corto y una enésima decepción para una afición que está muy disgustada con su club.

Spalletti es visto como el perfil capaz de revitalizar el proyecto 'bianconero' y devolver la estabilidad y una identidad ofensiva y vistosa del equipo, plagado de jóvenes talentos que el técnico italiano sabe hacer explotar. Una nueva chispa de esperanza para que la Juventus recupere su grandeza en el fútbol italiano y europeo.