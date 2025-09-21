Soulé asiste y la Roma manda en la capital

El Roma se agenció este domingo el dominio de la capital italiana, ganador del tenso duelo ante el Lazio (0-1) por la mínima, gracias a la asistencia clave del argentino Matías Soulé y al gol decisivo del italiano Lorenzo Pellegrini, inesperado protagonista tras haber estado en el mercado todo el verano.

El 'Derby della Capitale', tenso como pocos en Europa, disputado en el primer turno del domingo, a plena luz del día para evitar encuentros entre radicales -o al menos reducirlos-, se saldó con una acción concreta entre todo un duelo de dominio repartido y pocas ocasiones.

El respeto y la importancia en el partido más importante de la temporada en Roma condicionaron otra vez los primeros compases. También el elevado calor en la ciudad, superando los 30 grados en un duelo que no acostumbra a disputarse en este horario, hizo mella.

Tímidos acercamientos en ambos lados, con el español Pedro Rodríguez liderando el ataque 'lazial' y Matías Soulé el 'giallorosso', fueron abriendo boca en el Estadio Olímpico, esta vez teñido de 'biancoceleste' al ser local el Lazio.

Hasta que el Roma de Gian Piero Gasperini, sin el argentino Paulo Dybala en el campo, lesionado, encontró en Soulé a su gran faro, al jugador al que entregar cada balón para crear peligro. Mejoró de manera radical la 'Loba' y, al borde del descanso, un error en salida del luso Nuno Tavares terminó con el balón en pies de Soulé.

Se tomó su tiempo el zurdo, hasta que vio la llegada de Pellegrini. Le cedió el balón, manso para que el renacido italiano, otrora capitán del equipo, cruzara el disparo e hiciera el único tanto del partido, en su primera titularidad tras haber estado todo el mercado en venta y en la que apunta a ser su última temporada en Roma.

Se descompensó el derbi en la segunda mitad, creció la tensión y tuvo el Lazio la oportunidad de empatar. Primero con un uno contra uno de Boulaye Dia, que mandó al limbo más clara de los de Maurizio Sarri.

Y después con el ingreso al campo del argentino Valentín 'Taty' Castellanos, revulsivo total del ataque 'lazial', a la postre sin embargo insuficiente para lograr un empate que rozó Danilo Cataldi con un disparo a la misma escuadra.

Explotó la tensión en los minutos finales y el Lazio, fruto de la frustración, terminó el duelo con 10 tras la roja directa del marroquí Reda Belahyane. El galo Mateo Guendouzi fue expulsado al término del encuentro por protestar.

El Roma, con esta victoria, alargó su reinado en la capital, invicto desde el 10 de enero de 2024, ganador en tres de los últimos cuatro duelos, con un empate en el más reciente, el de abril de 2025. Es la tercera victoria de los de Gian Piero Gasperini en la presente temporada, solo perdedores en el duelo ante el Torino y ubicado ya en puestos altos.

Es en cambio la tercera derrota del Lazio, ganador solo ante el Verona en un inicio malo de temporada que le coloca en la parte baja de la tabla.