Sorteo de la repesca para el Mundial 2026: los enfrentamientos, en vivo hoy

Lewandowski y Christensen, en busca de un billete hacia el Mundial

En clave azulgrana, la Polonia de Lewandowski se enfrentará a Albania en la semifinal y se mediría a Ucrania o Suecia en una hipotética final. Y la Dinamarca de Christensen se mide a Macedonia del Norte y se vería las caras con República Checa o Irlanda en caso de llegar a la final.