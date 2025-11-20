En directo
MUNDIAL 2026
Sorteo de la repesca para el Mundial 2026: los enfrentamientos, en vivo hoy
Sigue en directo el sorteo de la repesca para la Copa del Mundo 2026: seis billetes en juego
Sigue en SPORT el minuto a minuto del sorteo de la repesca para la Copa del Mundo 2026: seis billetes en juego - cuatro para Europa y dos para el resto del mundo -
Nosotros lo dejamos por aquí. Nos leemos en la próxima. ¡Un saludo, que pasen una buena tarde!
Así quedan ambas repescas
Repesca europea
Cruce A
Semifinal 1: Italia-Irlanda del Norte
Semifinal 2: Gales-Bosnia-Herzegovina
Final: Ganador Semifinal 1-Ganador Semifinal 2
Cruce B
Semifinal 3: Ucrania-Suecia
Semifinal 4: Polonia-Albania
Final: Ganador Semifinal 3-Ganador Semifinal 4
Cruce C
Semifinal 5: Turquía-Rumanía
Semifinal 6: Eslovaquia-Kosovo
Final: Ganador Semifinal 5-Ganador Semifinal 6
Cruce D
Semifinal 7: Dinamarca-Macedonia del Norte
Semifinal 8: República Checa-Irlanda
Final: Ganador Semifinal 7-Ganador Semifinal 8
Repesca internacional
Cruce 1
Nueva Caledonia - Jamaica
El ganador se enfrentará a RD Congo
Cruce 2
Bolivia - Surinam
El ganador se enfrentará a Irak
Lewandowski y Christensen, en busca de un billete hacia el Mundial
En clave azulgrana, la Polonia de Lewandowski se enfrentará a Albania en la semifinal y se mediría a Ucrania o Suecia en una hipotética final. Y la Dinamarca de Christensen se mide a Macedonia del Norte y se vería las caras con República Checa o Irlanda en caso de llegar a la final.
Definidos los roles (local o visitante) de cada selección en caso de llegar a la final.
Cruce A
Italia-Irlanda del Norte (Visitante)
Gales-Bosnia (Local)
Cruce B
Ucrania-Suecia (Local)
Polonia-Albania (Visitante)
Cruce C
Turquía-Rumanía (Visitante)
Eslovaquia-Kosovo (Local)
Cruce D
Dinamarca-Macedonia del Norte (Visitante)
República Checa-Irlanda (Local)
Cruce A
Italia-Irlanda del Norte
Gales-Bosnia
Cruce B
Ucrania-Suecia
Polonia-Albania
Cruce C
Turquía-Rumanía
Eslovaquia-Kosovo
Cruce D
Dinamarca-Macedonia del Norte
República Checa-Irlanda
Ucrania-Suecia, Semifinal 2 del Cruce B
Dinamarca-Macedonia del Norte, Semifinal 4 del Cruce D
Turquía-Rumanía, Semifinal 3 del Cruce C
República Checa-Irlanda, Semifinal 8 del Cruce D
Italia-Irlanda del Norte, Semifinal 1 del Cruce A
