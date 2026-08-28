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Sorteo de Europa League y Conference League: Así quedan los rivales de Real Sociedad, Celta de Vigo y Getafe

Sigue en vivo el sorteo de la fase liga de la Europa y la Conference League

LaLiga EA Sports: Real Madrid - Real Sociedad, en imágenes.

LaLiga EA Sports: Real Madrid - Real Sociedad, en imágenes. / Kiko Huesca / EFE

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Marc Gázquez

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Sigue aquí en SPORT el sorteo de la fase liga de la Europa League y la Conference League con Real Sociedad, Celta de Vigo y Getafe.

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