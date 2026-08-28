Sorteo de Europa League y Conference League: Así quedan los rivales de Real Sociedad, Celta de Vigo y Getafe

Así queda el sorteo para los españoles en la Europa League

Los rivales de la Real Sociedad: Lyon, Viktoria Plzen, Bournemouth, Torreense (casa) | Juventus, Union SG, Crystal Palace, y Lillestrom (fuera).

Los rivales del Celta de Vigo: Juventus, Union SG, Bournemouth y Lillestrom (casa) | Olympique de Marsella, Celtic de Glasgow, Omonia Nicosia y Hapoel (fuera).