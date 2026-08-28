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Sorteo de Europa League y Conference League: Así quedan los rivales de Real Sociedad, Celta de Vigo y Getafe
Sigue en vivo el sorteo de la fase liga de la Europa y la Conference League
Sigue aquí en SPORT el sorteo de la fase liga de la Europa League y la Conference League con Real Sociedad, Celta de Vigo y Getafe.
Nosotros lo dejamos por aquí. Mucha suerte a Real Sociedad, Celta de Vigo y Getafe en Europa League y Conference League. En SPORT podréis seguir todas las novedades de ambas competiciones.
Así queda el sorteo para los españoles en la Conference League
Los rivales del Getafe: Brighton, Lugano e Inter Escaldes (casa) | Ajax, U. Craiova e Iberia Tbilisi (fuera).
Así queda el sorteo para los españoles en la Europa League
Los rivales de la Real Sociedad: Lyon, Viktoria Plzen, Bournemouth, Torreense (casa) | Juventus, Union SG, Crystal Palace, y Lillestrom (fuera).
Los rivales del Celta de Vigo: Juventus, Union SG, Bournemouth y Lillestrom (casa) | Olympique de Marsella, Celtic de Glasgow, Omonia Nicosia y Hapoel (fuera).
Los rivales del Getafe en la Conference League
Estos son los rivales del Getafe:
- Brighton (casa)
- Ajax (fuera)
- Lugano (casa)
- U. Craiova (fuera)
- Inter Escaldes (casa)
- Iberia Tbilisi (fuera)
El Getafe ya sabe que se medirá al Ajax de Míchel...
Ahora es el turno para el sorteo de la Conference League con el Getafe como único equipo español.
Los rivales del Celta de Vigo
Estos son los rivales del Celta de Vigo:
- Juventus (casa)
- Marsella (fuera)
- Union SG (casa)
- Celtic (fuera)
- Bournemouth (casa)
- Omonia (fuera)
- Lillestrom (casa)
- H. Beer-Sheva (fuera)
Los rivales de la Real Sociedad
Estos son los rivales de la Real Sociedad en la Europa League:
- Lyon (casa)
- Juventus (fuera)
- Viktoria Plzen (casa)
- Union SG (fuera)
- Bournemouth (casa)
- Crystal Palace (fuera)
- Torreense (casa)
- Lillestrom (fuera)
La Juventus será rival tanto de la Real Sociedad como del Celta de Vigo. Es uno de los 'cocos'.
Será la primera vez que un equipo de Andorra, en este caso el Inter d'Escaldes, participará en una competición europea.
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