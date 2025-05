Sorpresa con el futuro de Guardiola: "Voy a parar"

La temporada del Manchester City está siendo decepcionante. El conjunto 'skyblue' no ha cumplido con las expectativas puestas a principio de temporada, sobre todo con su papel en la Premier League y la Champions League.

Pese a unos resultados insuficientes, en el club 'cityzen' confían totalmente en la figura de Pep Guardiola y, por ello, decidieron extender su contrato por dos temporadas, hasta 2027.

Guardiola, orgulloso del Barça de Flick / EL CHIRINGUITO

No obstante, Guardiola ha sorprendido con unas declaraciones hablando de su futuro en una entrevista a 'ESPN Brasil'. El técnico catalán confirmó que después de su etapa en Inglaterra dejará, al menos momentáneamente, los banquillos.

“Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a jubilar, pero me voy a tomar un descanso", declaró

Guardiola, en un entrenamiento del Manchester City / @ManCity

"Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego se acabó: te olvidan. En la carrera de los entrenadores, hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerden durante más tiempo. Te diré que lo más importante no es lo que la gente piense de ti; después de todo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas. Hay nuevos retos como entrenador; no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa", agregó.

Asimismo, Guardiola sacó pecho del estilo de juego ofrecido por sus equipos: "Todos los entrenadores quieren ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que las hinchadas de Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City se divirtieron viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados".

Está siendo un curso duro para Pep Guardiola. En estos momentos, su Manchester City lucha por meterse en las posiciones Champions y tiene como objetivo llevarse el título de la FA Cup, donde se miden al Crystal Palace en la final.

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola celebra la victoria durante el partido de la Premier League que han jugado Manchester City y Aston Villa en Manchester, Reino Unido. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN / ADAM VAUGHAN / EFE

"Ha sido un año de mucho aprendizaje para mí personalmente. Sabía que llegaría un momento en que caeríamos, pero caímos mucho. Ahora tenemos que sentarnos y aprender a tratar de entender qué necesitamos producir en el futuro", apuntó el de Santpedor.