Sorpresa en Francia: Thierry Henry rescinde como seleccionador

Thierry Henry ha anunciado este lunes la rescisión de su contrato con la Selección Francesa después de conseguir la plata en los Juegos Olímpicos. La leyenda francesa, con vinculación hasta junio de 2025, pone fin a su etapa por motivos personales en un comunicado que ha compartido la Federación Francesa de Fútbol en su página oficial.

El seleccionador de la Sub21 francesa empezó su andadura en 2023 con el gran objetivo de armar un equipo competitivo para luchar por las medallas en París 2024. Sin mucho tiempo por delante -con la negativa, además, de muchos equipos a ceder a sus jugadores como en el caso de Kylian Mbappé-, el francés pudo formar un grupo interesante que llegó hasta la gran final de los Juegos Olímpicos, donde cayó contra España en un partido para el recuerdo.

La plata conseguida en París tuvo un mérito especial; Francia no conseguía medalla en fútbol masculino desde 1984 en Los Ángeles, cuando consiguieron el Oro. Desde entonces, los 'Bleus' se han quedado cerca en varias ocasiones hasta conseguir un preciado segundo puesto estos Juegos Olímpicos que avalaron el trabajo de Henry como seleccionador.

Rescisión por motivos personales

Sin embargo, la leyenda francesa toma la decisión de dar un paso al lado por motivos personales. Una vez cumplidos los objetivos con la selección gala, podría ser momento de centrarse en un nuevo proyecto a nivel de clubes que pueda poner la primera piedra a su carrera como entrenador en la élite futbolística.

Philippe Diallo, presidente de la FFF, expresó su gratitud hacia la leyenda francesa: “Me gustaría, en nombre de la FFF, agradecer a Thierry Henry por todo el trabajo que ha realizado al frente de los Espoirs y de las selecciones olímpicas. Obviamente lamentamos esta decisión porque Thierry Henry pudo alcanzar los objetivos que se había fijado al ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, 40 años después de la medalla olímpica de Los Ángeles. Habiéndolo seguido a lo largo de esta campaña, pude descubrir su gran profesionalidad, su rigor y su amor por la camiseta azul. Le deseamos buena suerte para el resto de su carrera".

Henry, por su parte, también se mostró agradecido por la oportunidad: “Me gustaría agradecer a la FFF y al presidente Philippe Diallo que me ofrecieron esta increíble oportunidad. Obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos para mi país seguirá siendo uno de los mayores orgullos de mi vida. Estoy increíblemente agradecido con la Federación, los jugadores, el personal y la afición que me permitieron vivir una experiencia mágica", reconoce.