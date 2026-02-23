Impactantes imágenes en Belgrado: los ultras del Partizan queman el estadio del Estrella Roja en el derbi

El 178.º derbi de Belgrado entre el Estrella Roja y el Partizan no solo dejó una victoria clara de los locales por 3-0 en la Superliga Serbia, sino que se convirtió en uno de los capítulos más caóticos y peligrosos de la rivalidad en los últimos años.

En el césped, el conjunto dirigido por Dejan Stanković impuso su jerarquía con tantos de Vasilije Kostov, Marko Arnautović y Aleksandar Katai, extendiendo su ventaja en la tabla y poniendo presión en la lucha por el título.

Los ultras del Partizan queman el estadio del Estrella Roja en el derbi de Belgrado / EFE

A pesar de eso, el el foco de atención se desplazó rápidamente a las gradas del Estadio Rajko Mitić. Minutos después del segundo gol local, en torno al 56’, desde el sector donde se ubicaban los ultras de Partizan se provocó un incendio en la tribuna sur, prendiendo en llamas varios asientos de plástico y generando una densa columna de humo que obligó a detener momentáneamente el partido. Además, se arrancaron varios asientos de la tribuna.

Los ultras del Partizan queman el estadio del Estrella Roja en el derbi de Belgrado / EFE

La intervención de los bomberos fue inmediata. Los servicios de emergencia lograron extinguir las llamas en pocos minutos, lo que permitió reanudar el juego alrededor del 64’ y completar el derbi sin que se registraran heridos graves entre aficionados o jugadores.

Los ultras del Partizan queman el estadio del Estrella Roja en el derbi de Belgrado / EFE

Las imágenes posteriores al encuentro mostraron la tribuna sur visiblemente dañada por el fuego y la ausencia de numerosos asientos, reflejo de la magnitud del incendio y de la violencia que se vivió en esa zona.

Este episodio de violencia se suma a una historia recurrente de incidentes en el derbi de Belgrado, considerado uno de los clásicos más intensos del fútbol europeo.