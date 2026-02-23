FÚTBOL INTERNACIONAL
Impactantes imágenes en Belgrado: los ultras del Partizan queman el estadio del Estrella Roja en el derbi
Los aficionados ultras del Partizan provocaron un incendio en la tribuna del Estadio Rajko Mitić y arrancaron varios asientos
El 178.º derbi de Belgrado entre el Estrella Roja y el Partizan no solo dejó una victoria clara de los locales por 3-0 en la Superliga Serbia, sino que se convirtió en uno de los capítulos más caóticos y peligrosos de la rivalidad en los últimos años.
En el césped, el conjunto dirigido por Dejan Stanković impuso su jerarquía con tantos de Vasilije Kostov, Marko Arnautović y Aleksandar Katai, extendiendo su ventaja en la tabla y poniendo presión en la lucha por el título.
A pesar de eso, el el foco de atención se desplazó rápidamente a las gradas del Estadio Rajko Mitić. Minutos después del segundo gol local, en torno al 56’, desde el sector donde se ubicaban los ultras de Partizan se provocó un incendio en la tribuna sur, prendiendo en llamas varios asientos de plástico y generando una densa columna de humo que obligó a detener momentáneamente el partido. Además, se arrancaron varios asientos de la tribuna.
La intervención de los bomberos fue inmediata. Los servicios de emergencia lograron extinguir las llamas en pocos minutos, lo que permitió reanudar el juego alrededor del 64’ y completar el derbi sin que se registraran heridos graves entre aficionados o jugadores.
Las imágenes posteriores al encuentro mostraron la tribuna sur visiblemente dañada por el fuego y la ausencia de numerosos asientos, reflejo de la magnitud del incendio y de la violencia que se vivió en esa zona.
Este episodio de violencia se suma a una historia recurrente de incidentes en el derbi de Belgrado, considerado uno de los clásicos más intensos del fútbol europeo.
- Barcelona - Levante: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga EA Sports
- Barcelona - Levante de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Máxima tensión en el Madrid con Arbeloa
- McEnroe, exnúmero uno del tenis, sobre Alcaraz: 'Le daría una palmada en la espalda
- La respuesta de Flick al enfado de Lamine Yamal
- La renovación de Vinicius da un giro de 180 grados
- Novedades en los 'puntos invisibles' del nuevo Spotify Camp Nou
- Maldini sentencia a Carvajal: 'No está para jugar en el Madrid. Me da pena verle así