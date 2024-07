El sorprendente objetivo de Cristiano Ronaldo: "Quiere jugar un partido oficial con su hijo"

Cristiano Ronaldo se despidió de la Eurocopa junto a Portugal después de perder en los cuartos de final ante Francia en una dramática tanda de penaltis. El astro luso no falló desde los once metros, pero Joao Félix no acertó y provocó el final de la aventura portuguesa en el torneo internacional.

El jugador del Al Nassr no estuvo al nivel esperado. Aunque los años pasan para todos, la ambición de Cristiano hacía presagiar una mejor Eurocopa de la que ha terminado realizando; ni un solo tanto en cinco partidos disputados.

A pesar de la decepción, en ningún caso parece que la intención de Cristiano Ronaldo sea retirarse del fútbol profesional a sus 39 años. De hecho, el exfutbolista rumano Adrián Mutu ha asegurado conocer el próximo objetivo del 'Bicho'.

En declaraciones a 'iAM Sport', Mutu confirmó que el sorprendente nuevo reto de Cristiano: "Quiere jugar un partido oficial con su hijo y es por eso que no para. Es su verdadera motivación".

"Con el Al Nassr es posible. Si acaba en otro equipo no lo sé. Con el Real Madrid sería más difícil. Jugar un descanso durante una temporada, no creo que sea imposible", añadió.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo Jr tiene 14 años y forma parte de las categorías inferiores del Al-Nassr. Así, no es para nada descartable que la estrella portuguesa puede hacer realidad su nuevo objetivo de compartir terreno de juego con su hijo.