El sorprendente movimiento que podría juntar a los hermanos Thuram

Ha habido muchos hermanos en la historia del fútbol. Algunos, han conseguido el sueño de muchos, jugar juntos en un equipo (o en una selección). Se recuerdan los ejemplos de los Dos Santos (Giovani y Jonathan), los De Boer (Frank y Ronald), los Wallace (Rod, Danny y Ray) o los Touré (Kolo y Yaya), pero más recientemente destacan los hermanos Williams (Nico e Iñaki), los Mac Allister (Alexis y Kevin), los Hazard (Eden y Thorgan) o los Bellingham (Jude y Jobe).

En Italia, un sorprendente movimiento de trueque entre el Inter de Milán y la Juventus podría juntar a los Thuram (Marcus y Khéphren), hijos del exfutbolista Lilian Thuram, en el conjunto 'neroazzurri'. El sueño de su padre, hincha de la 'Juve' fue ver a sus hijos jugar juntos en la 'Vecchia Signiora', pero el destino, y un posible trueque con Davide Frattesi, tal y como informa 'La Gazzetta Dello Sport', podría hacer que se reunieran en Milán.

Marcus Thuram, celebrando un gol con el Inter de Milán / Luca Bruno / AP

En este sentido, la fuente apunta a que Fratesi ha generado cierta insatisfacción en el Inter, y el club ha buscado opciones en el mercado. Una, que ha gustado, sería un intercambio con la Juventus por Khéphren Thuram, también centrocampista. Davide está teniendo un rendimiento irregular en el Giuseppe Meazza debido a su constante cambio de posición, y eso, sumado a sus suplencias, hace que el futbolista también estuviera viendo con buenos ojos un cambio de aires ya que ve peligrar su puesto en la selección nacional.

En Turín, el italiano cuenta con la confianza de Luciano Spalletti, con quien coincidió en la selección, y cubriría la posición de Thuram, que viviría una nueva aventura en la Serie A con el añadido de poder comparti vestuario con su hermano.

En la operación, los clubes deben ponerse ahora de acuerdo con las condiciones monetarias. Khéphren costó a la Juventus 20 millones de euros en el verano de 2024 y tiene un contrato de unos 2 millones de euros netos por temporada hasta 2029. Por su lado, Frattesi, cuatro años mayor, está valorado en unos 35 millones de euros, tiene contrato hasta 2028 y su salario sería de unos 2,8 millones de euros por temporada.