La sorprendente decisión de Umtiti: "Siempre he querido"

Nunca sabremos qué le hubiese deparado a Samuel Umtiti en su prometedora e ilusionante carrera futbolística si hubiese antepuesto el cuidado de su rodilla a disputar el Mundial de Rusia 2018. Pero, como reza el dicho, quien no arriesga no gana y 'Big Sam' levantó el trofeo más grande a nivel de selecciones. Su salud, eso sí, lo pagó caro y sus continuos problemas físicos enturbiaron una trayectoria que llegó a su fin mucho antes de lo esperado.

Así, el central franco-camerunés anunció el pasado 15 de septiembre que colgaba las botas. "Después de una intensa carrera con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada", escribió un Umtiti que dio sus últimos pasos en el LOSC Lille.

Umtiti, con el Lille / losc.fr

Antes de regresar a su Francia natal, eso sí, probó suerte en el Lecce. Y consiguió encontrarse con sí mismo, sin brillar en exceso pero demostrando que podía ser un central muy útil y capacitado para competir al máximo nivel. Hizo las maletas y se incorporó a la entidad norteña, en la que disputaría 13 encuentros durante su primera campaña.

Un último baile que no se dio

A partir de ahí, no se supo nada más de él. Desapareció del mapa. ¿El último 'update' del Lille? En agosto de 2024, cuando informó de que Umtiti había sido sometido a una pequeña intervención en la rodilla "para ganar latitud".

Umtiti, homenajeado en el Parque de los Príncipes / YOAN VALAT

Tras año y medio en la sombra, reapareció en los entrenamientos a principios de mayo y sorprendió a la plantilla con su óptimo estado físico y convenció, a su vez, a Bruno Genesio para que contara con él para sustituir al sancionado Diakité de cara a la visita del Marsella. Pero no volvería a enfudarse la camiseta de 'Les Dogues'. Acababa contrato el 30 de junio, no renovó... y llegó su retirada.

Nuevos retos

Se le rindió un emotivo homenaje en los prolegómenos del Francia-Azerbaiyán, correspondiente a la clasificación para el Mundial 2026, disputado en el Parque de los Príncipes: las pantallas del estadio repasaron su trayectoria internacional y Didier Deschamps o Kylian Mbappé le dedicaron unas bonitas palabras. “Fue difícil jugar contra ti y un placer hacerlo a tu lado”, expresó el '9' del Real Madrid.

“Todos me han respaldado cada día y por ello quería darles las gracias”, manifestó un agradecido Umtiti, a quien el presidente de la FFF, Philippe Diallo, le entregó una camiseta enmarcada con su dorsal '5'.

En una entrevista concedida a 'TF1', eso sí, afirmó que se trató de una decisión premeditada: “Hace año y medio que decidí retirarme”. Y dejó caer unas declaraciones que sorprendieron a más de uno: “Siempre he querido ser entrenador. Quiero transmitir conocimientos y asumir responsabilidades, pero necesito formarme. Ser jugador no te convierte automáticamente en buen técnico”. ¿Veremos a Umtiti en los banquillos?