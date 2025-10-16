FÚTBOL INTERNACIONAL
La sorprendente decisión de Umtiti: "Siempre he querido"
'Big Sam' fue homenajeado en el Parque de los Príncipes en el marco del Francia-Azerbaiyán y expresó su deseo de emprender una aventura en los banquillos
Nunca sabremos qué le hubiese deparado a Samuel Umtiti en su prometedora e ilusionante carrera futbolística si hubiese antepuesto el cuidado de su rodilla a disputar el Mundial de Rusia 2018. Pero, como reza el dicho, quien no arriesga no gana y 'Big Sam' levantó el trofeo más grande a nivel de selecciones. Su salud, eso sí, lo pagó caro y sus continuos problemas físicos enturbiaron una trayectoria que llegó a su fin mucho antes de lo esperado.
Así, el central franco-camerunés anunció el pasado 15 de septiembre que colgaba las botas. "Después de una intensa carrera con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada", escribió un Umtiti que dio sus últimos pasos en el LOSC Lille.
Antes de regresar a su Francia natal, eso sí, probó suerte en el Lecce. Y consiguió encontrarse con sí mismo, sin brillar en exceso pero demostrando que podía ser un central muy útil y capacitado para competir al máximo nivel. Hizo las maletas y se incorporó a la entidad norteña, en la que disputaría 13 encuentros durante su primera campaña.
Un último baile que no se dio
A partir de ahí, no se supo nada más de él. Desapareció del mapa. ¿El último 'update' del Lille? En agosto de 2024, cuando informó de que Umtiti había sido sometido a una pequeña intervención en la rodilla "para ganar latitud".
Tras año y medio en la sombra, reapareció en los entrenamientos a principios de mayo y sorprendió a la plantilla con su óptimo estado físico y convenció, a su vez, a Bruno Genesio para que contara con él para sustituir al sancionado Diakité de cara a la visita del Marsella. Pero no volvería a enfudarse la camiseta de 'Les Dogues'. Acababa contrato el 30 de junio, no renovó... y llegó su retirada.
Nuevos retos
Se le rindió un emotivo homenaje en los prolegómenos del Francia-Azerbaiyán, correspondiente a la clasificación para el Mundial 2026, disputado en el Parque de los Príncipes: las pantallas del estadio repasaron su trayectoria internacional y Didier Deschamps o Kylian Mbappé le dedicaron unas bonitas palabras. “Fue difícil jugar contra ti y un placer hacerlo a tu lado”, expresó el '9' del Real Madrid.
“Todos me han respaldado cada día y por ello quería darles las gracias”, manifestó un agradecido Umtiti, a quien el presidente de la FFF, Philippe Diallo, le entregó una camiseta enmarcada con su dorsal '5'.
En una entrevista concedida a 'TF1', eso sí, afirmó que se trató de una decisión premeditada: “Hace año y medio que decidí retirarme”. Y dejó caer unas declaraciones que sorprendieron a más de uno: “Siempre he querido ser entrenador. Quiero transmitir conocimientos y asumir responsabilidades, pero necesito formarme. Ser jugador no te convierte automáticamente en buen técnico”. ¿Veremos a Umtiti en los banquillos?
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona