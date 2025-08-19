La sorprendente confesión de Mourinho sobre Messi: "Me obligaba a pensar"

Fenerbahçe y Benfica se miden este miércoles en la ida de la eliminatoria que decidirá quién se llevará el pase a la fase de grupos de la Champions League. Y José Mourinho, que dejó varias 'perlas' en la rueda de prensa previa, manifestó que para nada se tendrían en cuenta sus triunfos ante el cuadro lisboeta - tan solo una derrota - y que los suyos hablarían en el campo: "No considero mis victorias anteriores como una ventaja. Además, en su día dirigía equipos muy potentes: el Oporto era mejor que el Benfica cuando estaba allí, y lo mismo el Manchester United. Ahora la situación es distinta".

"Como entrenador del Fenerbahçe, prefiero jugar contra el Niza que contra Benfica, porque el Benfica es más fuerte que el Niza", añadió 'Mou'. Le acompañó un Nélson Semedo que relató por qué no quiso regresar a la que un día fue su casa para firmar por los canarios amarillos: “El Benfica me contactó. Siempre he dicho lo que pienso y ellos querían que regresara, pero yo tenía claro que quería venir al Fenerbahçe. La presencia de Mourinho fue clave en mi decisión. Estoy muy feliz con la elección que hice”.

Recibió, asimismo, elogios por parte de Bruno Lage, con quien comparte ciudad natal: Setúbal. "Considero a Mourinho el mejor entrenador de Setúbal y alrededores, y de muchas zonas aledañas. Eso es algo interesante del partido de mañana, siendo de la misma ciudad y conociéndolo desde hace años". Eso sí, quiso remarcar que "este no es el partido de Bruno contra Mourinho, sino el del Benfica contra el Fenerbahçe".

No duda con Messi

'The Special One' acaparó portadas antes de ofrecer dicha rueda de prensa, pues concedió una entrevista al canal brasileño 'Sporty Net' en la que dejó una sorprendente confesión sobre Leo Messi. Y es que, al ser preguntado sobre el futbolista que más le había ayudado a crecer como entrenador, no dudó en citar al astro argentino: "Porque cada vez que jugaba contra él, me obligaba a pensar", explicó.

Por otro lado, negó el posible interés del Fenerbahçe en Neymar, ya que "tiene un estatus y una situación que le permiten elegir su futuro, donde es más feliz". El primer asalto de una eliminatoria que se prevé emocionante tendrá lugar en Estambul y, una semana más tarde, el próximo miércoles 27 de agosto, se disputará la vuelta en el Estádio Da Luz.