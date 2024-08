La sorprendente confesión de Morata en su presentación

Álvaro Morata ya es nuevo jugador del Milan. El campeón de Europa con la selección española fue presentado por el equipo italiano e hizo su primera rueda de prensa este jueves. En ella, habló acerca de la Serie A, del momento futbolístico en el que se encuentra y de sus pensamientos en la Eurocopa.

"La liga ha crecido mucho y cada vez es más divertida de ver. Los equipos están bien entrenados y mejor preparados. Siempre estoy agradecido a la Juventus por lo que hicieron por mí al principio de mi carrera. Los amigos siguen siendo amigos, pero fuera del campo. Ahora comienza un nuevo viaje y una nueva aventura", aseguraba el español sobre la Serie A.

El exfutbolista del Atlético de Madrid comparó España con Italia. ""Hay jugadores muy parecidos que podrían llegar a estar entre los mejores del mundo. El estilo de juego de los dos entrenadores está muy alineado. Veo muchas similitudes, pero lo importante ahora es integrarme rápidamente en el grupo. Como he dicho, yo quiero ganar. No me interesa ser el centro de atención. Estoy aquí para ganar".

"Incluso en la Eurocopa me sentí un jugador del AC Milan"

Una de las respuestas que más llamó la atención es la que hace referencia a sus pensamientos en la Eurocopa. "Gracias a todos los que han trabajado para traerme aquí. En cuanto me llamó Zlatan hablé con el entrenador y la directiva. Nadie me quería tanto como el AC Milan. Incluso en la Eurocopa me sentí un jugador del AC Milan. Soy un jugador que necesita confianza y gente que crea en mí. Aquí todo el mundo me lo ha demostrado."

Unas declaraciones que darán mucho que hablar, ya que Morata publicó un post el 2 de julio en el que daba por hecho que seguiría en el Atlético de Madrid. "No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo", comentó el futbolista en Instagram. Sea como sea, en caso de ganar, lo hará con el Milan y no con el Atleti.