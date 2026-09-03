La sorprendente confesión de un exárbitro de la Premier: "Jugaba a ver cuánto tiempo podía estar sin pitar nada"

Mike Dean fue un controversial árbitro inglés que pitó en la Premier League entre 2000 y 2022. Para repasar su carrera, decidió aceptar una entrevista en el podcast 'Jamie Vardy’s Having a Party', presentado por la leyenda del Leicester City, actualmente sin equipo.

En este programa, de media hora de duración, han llamado especialmente la atención unas declaraciones completamente inesperadas sobre pequeños juegos que les gustaba hacer a los árbitros ingleses: "Solíamos decir, 'Vale, empieza el partido. A ver cuánto tiempo podemos estar sin pitar nada'. He hecho esto bastantes veces en la Premier League, todas antes del VAR, obviamente. He llegado a estar entre 20 y 25 minutos sin pitar nada varias veces".

Además de esto, Dean declaró que personalmente también jugaba a otra cosa mientras arbitraba: "Me gustaba ver cuánto tiempo podía estar en el círculo del centro del campo antes de tener que abandonarlo. Los colegas me decían que no podía hacerlo, y les respondí: 'Lo intentaré'. Una vez estuve 15 minutos sin abandonar el círculo central".

Estas declaraciones no han sentado especialmente bien en Inglaterra, pues muchos critican que esto es impropio de un colegiado de la Premier League. No obstante, Dean siempre ha sido un árbitro polémico y peculiar, siendo fuertemente criticado por Wegner, quien le acusó de "no ser honesto" tras un empate ante el West Brom en 2017. Al ser preguntado por estos juegos, el también exárbitro Clattenburg declaró a 'The Telegraph': "Mike Dean es Mike Dean y tiene su propia personalidad".

Por ahora, Pro Ref, el organismo que supervisa y gestiona a los árbitros de fútbol en Inglaterra, no ha dado declaraciones al respecto de los juegos que Dean ha hecho públicos, pero tampoco se ha encontrado evidencia de que alguna de estas bromas realmente perjudicara el desarrollo de partidos de Premier League.