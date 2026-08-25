De sonar para el Barça a ser considerado transferible para el Copenhague: el declive de Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko ya era un jugador ampliamente reconocido antes de debutar en el fútbol profesional. El delantero era la gran promesa de la cantera del Borussia Dortmund, marcando 144 goles en 88 partidos en las categorías inferiores, números que llamaron la atención de nada más y nada menos que Samuel Eto'o.

"Hay un joven jugador en el Borussia Dortmund llamado Youssoufa Moukoko. Tiene 15 años y es el próximo gran jugador, para mí, después de Lionel Messi. Podríamos preparar el futuro del Barça muy bien", declaró el delantero camerunés en 2020.

Moukoko debutó con el Dortmund el 21 de noviembre de ese mismo año, tan solo un día después de haber cumplido los 16 años, y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más prometedores del mundo. El 8 de diciembre debutó en Champions League en un partido contra el Zenit, lo que en aquel momento le convirtió en el debutante más joven de la competición, aunque actualmente ha sido superado por Max Dowman.

Diez días más tarde consiguió marcar su primer gol como profesional en una derrota contra el Union de Berlín.

Sus buenos minutos llevaron a Flick a convocarlo para el Mundial

El delantero nacido en Camerún de nacionalidad alemana fue gozando de minutos desde el banquillo en sus dos primeras temporadas, en las que anotó cinco goles.

Tras este inicio de carrera, su mejor momento en el Dortmund llegó en el inicio de la temporada 2022/23: Moukoko marcó seis goles en los primeros tres meses de temporada, que le llevaron a ser llamado por Hansi Flick para formar parte de la convocatoria de Alemania para el Mundial de Qatar.

A sus 18 años, Moukoko debutó en un Mundial en un partido contra Japón / Friedemann Vogel

Allí no tuvo mucho protagonismo: entró en el minuto 90 en el partido contra Japón y no volvió a pisar el césped. Aun así, el gran nivel mostrado con el Dortmund hizo que varios clubes se plantearan su fichaje, entre los cuales se encontraba el Barça.

Finalmente, el jugador se quedó en el Dortmund y su nivel bajó, en parte por culpa de una lesión en los ligamentos del tobillo. La temporada siguiente, en la que su equipo fue finalista de la Champions, su protagonismo se redujo drásticamente, siendo titular únicamente en 4 partidos de Bundesliga.

En verano de 2024, esperando un traspaso a alguno de los grandes clubes para los que había sonado, terminó marchándose cedido al Niza, donde sus cifras se quedaron muy cortas: apenas 2 goles y 2 asistencias.

Finalmente, Moukoko terminó abandonando el Dortmund de forma definitiva el año pasado, dejando únicamente 5 millones en las arcas del club alemán, para probar suerte en el Copenhague. Con 13 goles marcados, la temporada pasada fue la mejor a nivel anotador en su carrera, pero esto no ha sido suficiente para el club danés.

Según informa 'Sky Sports', el Copenhague considera transferible a Moukoko, pues tras la llegada de un nuevo entrenador en marzo, el delantero alemán no es titular indiscutible. A sus 21 años, el futuro del 'nuevo Messi' es completamente incierto.

Moukoko: ¿Nacido en 2004 o en el 2000?

Otro de los factores que ha influido en el declive de Moukoko es el escándalo alrededor de su edad: sus padres declararon bajo juramento que realmente no eran sus padres biológicos y que no había nacido en 2004. En un documental, su padre admitió haber falsificado documentos y que su fecha real de nacimiento es el 19 de julio del 2000, lo que indicaría que realmente tiene 25 años, no 21.

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No obstante, la fecha de nacimiento oficialmente reconocida sigue siendo la de 2004, pese a que tras este suceso siguen existiendo dudas sobre cuál es realmente la edad de Youssoufa Moukoko.