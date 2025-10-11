¿Cómo son los goles de los mejores delanteros del momento? Mbappé, Haaland y Kane, a examen

Europa tiene un trío que está marcando el pulso goleador de las grandes ligas: Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé. En lo que va de temporada, estos delanteros se han tomado muy en serio sus citas con el gol: en sus competiciones domésticas ya han celebrado más dianas que partidos han disputado. Kane lidera con 11 tantos en 6 choques de Bundesliga, Haaland suma 9 en 7 de Premier League y Mbappé 9 en 8 de LaLiga.

Las cifras hablan de su gran estado de forma, pero no cuentan toda la historia. Cada ‘killer’ tiene su estilo, su manera de marcar goles y ejecutar al portero rival. En SPORT, analizamos cómo y desde dónde marcan, con qué pierna o parte del cuerpo, y cuántos son fruto de penalti. Los tres delanteros más fructíferos de las cinco grandes ligas, cara a cara.

Harry Kane: un maestro letal y elegante

Kane ha demostrado por activa y por pasiva que no es solo un goleador; es un ‘9’ capaz de hacer muchas cosas. Sus 11 tantos en seis jornadas de Bundesliga evidencian que tiene un instinto asesino dentro del área, pero sus goles prueban que posee una técnica refinada que le permite marcar desde distintos rangos y ángulos. Cuatro de sus tantos han sido de penalti, uno desde fuera del área, otro desde el área pequeña y el resto desde dentro del área, combinando ambos lados y la zona central.

Es letal con ambas piernas, lo que le hace prácticamente impredecible. Sin embargo, podemos observar que tiene preferencia por el lado derecho de la portería (8 goles), donde ha lanzado tres de los cuatro penaltis que ha tenido hasta el momento en Premier League. Aunque no tiene problemas para buscar la parte superior de la portería, la gran mayoría de sus goles van por abajo, buscando las esquinas.

Su capacidad para bajar a recibir, combinar y lanzar asistencias lo convierte en mucho más que un rematador: Kane es a la vez ejecutor y creador. Sus goles combinan la eficacia del mejor rematador con la elegancia que pocos delanteros poseen en la élite. Por ello, sigue marcando goles como churros a los 32 años. Y los que quedan.

Erling Haaland: el vikingo solo necesita un toque

Haaland está construyendo su temporada a base de goles de depredador quirúrgico. El noruego no necesita estar en contacto constante con el balón: una simple oportunidad le basta para perforar la red del rival. A veces, ni eso. La mayoría de sus goles son a un toque, aprovechando su superioridad física y su lectura de espacios. Es una bestia de área: todos sus goles en la Premier los ha marcado desde dentro de ella.

Aunque su pierna derecha no es su fuerte, no tiene problema en disparar con ella si la ocasión lo permite y, hasta el momento, sólo ha marcado un gol con ella en liga. En cuanto a tendencias, suele buscar el palo izquierdo de la portería. Cuando llega perfilado desde la derecha, remata con el interior al palo largo (el izquierdo). Si llega por la izquierda, fusila con el empeine.

Sorprendentemente, aún no ha marcado de cabeza en liga, aunque es muy dominante en el juego aéreo. Su fortaleza física lo convierte en casi imposible de detener para los centrales: se gana los espacios con desmarques inteligentes y con el cuerpo, y no se ve comprometido ante balones divididos. Haaland es la combinación perfecta de potencia, timing y contundencia. Y paciencia para aguantar golpes y empujones mientras espera el momento perfecto para rematar, hay que decirlo.

Kylian Mbappé: un rayo muy explosivo

Mbappé, por su parte, es el rey de la velocidad y la explosividad. Sus goles no suelen ser fruto de combinaciones largas, sino de aprovechar un hueco, romper la línea defensiva y soltar el latigazo con su pierna derecha, aunque también tiene calidad con la zurda, aunque aún no la ha mostrado en esta liga.

Su talento no está solo en la finalización, sino en generar sus propias oportunidades: con potencia, gran habilidad en el uno contra uno y destreza en espacios abiertos, se cocina el espacio que necesita para ejecutar el golpe de gracia. Mbappé es una amenaza constante: si hay un hueco, tratará de explotarlo a la máxima velocidad. Incluso aunque tenga que rematar desde fuera del área.

Con dos goles de penalti y siete con su pierna derecha, Mbappé dispara a cualquier lado de la portería. Si llega desde la izquierda, puede fusilar el primer palo o buscar un golpeo más elegante al palo largo; si llega por la derecha, su tendencia es disparar cruzado. ¿Quién terminará la temporada con más goles?