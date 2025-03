Amrabat, el error del que se libraron Xavi y Mateu Alemany

Objeto de deseo de Xavi Hernández y Mateu Alemany, Sofyan Amrabat estuvo en lo más alto de la agenda del Barça durante el mercado de fichajes del verano de 2023. El centrocampista marroquí, que firmó un Mundial sensacional en Qatar, demostró la fuerza que tienen estos torneos al convertirse en el jugador de moda en Europa. En el club catalán lo veían como el sustituto de Sergio Busquets.

Los octavos de final contra España marcaron un antes y un después en su carrera. El marroquí, de 26 años en aquel entonces, había pasado desapercibido hasta la fecha en Europa. Formado en el Utrecht, Amrabat pasó por Feyenoord, Brujas y Hellas Verona antes de recalar en la Fiorentina, que lo compró definitivamente en enero de 2020 por casi 20 millones de euros. Sin embargo, desde esa noche, todo el mundo lo tuvo controlado.

Estrella en Qatar

El '4' de Marruecos fue, en cierta parte, el causante del adiós de Luis Enrique de la Selección. Amrabat era la piedra angular del equipo de Walid Regragui, un bloque muy físico y sacrificado. Venía de jugarlo absolutamente todo durante el Mundial (390 minutos) y para nada se notó ante 'La Roja', choque que no se resolvió hasta en la tanda de penaltis.

Sofyan Amrabat, durante el Mundial de Qatar 2022 / EFE

Amrabat sostuvo prácticamente solo un centro del campo en el que también brilló Azzadine Ounahi, el número '8' que enamoró a Luis Enrique. El centrocampista de la Fiorentina jugó incluso medio lesionado durante parte del partido, ganando todos los duelos que disputó (7), sin ser regateado ni una sola vez, completando con éxito todas las entradas que intentó (4) y recuperando 9 balones. Sin duda, una exhibición defensiva excelsa.

Cedido al Manchester United

Los red devils, como los culés y varios grandes equipo más, condicionados por su desempeño en la cita mundialista que coronó a la Argentina de Leo Messi como campeona del mundo, acabaron cerrando una operación un tanto peculiar: pagaron 10 millones de euros por una sola temporada, ya que al terminar la misma, regresaría a la Fiorentina.

Amrabat, en un partido con el United / Manchester United

El conjunto 'viola', que no tenía prisa por vender -de hecho, jugando con el interés de los grandes de Europa, no puso nada fácil su salida- presionó para sacar el último euro por la transacción, que no se cerró hasta el último día de mercado. El deseo del jugador, que quería fichar por el Barça, se esfumó por completo. También las intenciones de Xavi Hernández y Mateu Alemany, que ya tenían elegido al nuevo 'Busi', sabiendo que este se marcharía al Inter Miami.

Amrabat llegó a estar por encima de Martín Zubimendi en la lista de pivotes para reforzar al equipo. Al final, no llegó ninguno de ellos, lo hizo Oriol Romeu, a muy 'low cost', que fue claramente de más a menos hasta ser un suplente habitual. No obstante, el Barça ha acabado teniendo mucha suerte de que el marroquí no aterrizase en la capital catalana.

Aunque empezó con la confianza de Erik ten Hag en Old Trafford, varios fallos graves, que le costaron goles al Manchester United, le regelaron al banquillo. “Creo que puedo decir muchas cosas, pero no quiero usarlas como excusas. Tanto en la vida como en el fútbol, las cosas no siempre van a estar bien. Siempre vas a atravesar momentos difíciles, y nosotros estamos pasando por uno ahora, pero recién acabamos de empezar”, declaraba el futbolista en sus primeros meses en Inglaterra.

La 'escoba' de Mourinho

La situación no mejoró en todo el curso y abandonó el Manchester United tras 30 partidos, ningún gol ni asistencia y 1.545 minutos de juegos a sus espaldas (51,5 por partido). Eso sí, su contador de amarillas rozó la decena (9). Al volver a la Fiorentina, que ya había recuperado la mitad de su inversión en 2020 con su mal curso en Old Trafford, el cuadro 'viola' lo cedió al Fenerbahçe de José Mourinho a cambio de dos millones.

Amrabat, quien ahora tiene 28 años, bajó un escalón competitivo considerable al pasar de la Premier League a la Superliga de Turquía. Hasta la fecha, ha disputado 37 partidos (2.782 minutos de juego), marcando dos goles y repartiendo tres asistencias.

Amrabat celebra un gol con el Fenerbahçe / Fenerbahçe

Más importante que en Manchester, Amrabat sigue mostrando su faceta más dura sobre el césped con 10 amarillas. Sin embargo, estén o no contentos con su desempeño en Estambul, tendrán que abonar 12 millones de euros por él a final de temporada de manera obligada.