Sørloth eclipsa a Haaland

Noruega quedó virtualmente clasificada para el Mundial tras imponerse por 4-1 a Estonia en el Ullevaal Stadion. Los 'vikingos' estarán de nuevo en la máxima competición del planeta 28 años después.

El partido tuvo como protagonistas al de siempre, Haaland y Alexander Sorloth, quien abrió la lata por partida doble y puso fin a una sequía que arrastraba desde el 27 de septiembre.

El delantero del Atlético de Madrid no marcaba desde la victoria del derbi, cuando su equipo aplastó al Madrid por 5-2. Desde entonces ha disputado ocho partidos entre club y selección, sumando 450 minutos sin ver portería, algo poco habitual para el noruego.

El de Trondheim no vivía una racha así desde el inicio de la pasada temporada. Entonces debutó con gol en el Atlético el 19 de agosto, en la primera jornada liguera ante su exequipo, el Villarreal, y no volvió a celebrar un tanto hasta el 10 de octubre, precisamente con su selección, en la victoria por 3-0 ante la Eslovenia de su compañero Oblak.

Sørloth celebra con la afición un gol en el derbi / SERGIO PEREZ / EFE

Pese a aquello, Sorloth terminó el curso con unos números magníficos. Fue titular solo en 15 partidos ligueros, pero marcó 20 goles, convirtiéndose en el cuarto máximo goleador de la competición, solo por detrás de Mbappé, Lewandowski y Budimir, además de anotar cuatro más en la Copa.

Sus cifras y su rendimiento en el Atlético llegaron a poner en entredicho su rol de suplente. Incluso se rumoreó una posible salida en verano en busca de un destino donde pudiera tener más protagonismo. Aunque las ofertas no faltaron, el gigante noruego optó por quedarse y pelear por su sitio en el once.

Su arranque de temporada, sin embargo, no ha sido el esperado y ha echado en falta esa frecuencia goleadora a la que tenía acostumbrados a los colchoneros. Ayer se liberó con un doblete y el domingo tendrá una nueva oportunidad ante Italia para demostrarle a Simeone que puede ser un jugador importante.

Por ahora, esta temporada solo ha sido titular en seis de 14 partidos disputados, con un total de 620 minutos y apenas dos goles ante Madrid y Elche.