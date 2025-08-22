Socio de Newell's para Messi en el Inter Miami

El Inter Miami ha anunciado este viernes el fichaje del atacante argentino Mateo Silvetti, procedente del Club Atlético Newell's Old Boys, con un contrato que le vincula con 'Las Garzas' hasta final de la temporada de 2029, e incluye una opción para ampliar hasta 2030.

El joven juvenil de 19 años, internacional con las categorías inferiores de Argentina, se une al equipo rosa como parte de la iniciativa Sub-22 de la MLS, que permite a los equipos de la liga norteamericana contratar hasta cuatro jugadores de 22 años o menos a un precio reducido, y se encuentra a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) y su Visa P-1.

En el comunicado, Inter Miami no reveló las cifras de la operación.

Silvetti se formó en las categorías inferiores de Newell's y ha desarrollado allí toda su carrera profesional, llegando a debutar en el primer equipo en 2024. Desde entonces, el oriundo de Rosario, Argentina, disputó un total de 37 partidos en todas las competiciones, aportando seis goles y dos asistencias.

En el ámbito internacional, Silvetti ha representado a la selección argentina sub-20, sumando tres partidos y un gol desde su debut en 2024. Cabe destacar que fue dirigido por el actual entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, en sus tres partidos hasta la fecha con la selección sub-20 de La Albiceleste.

El Inter Miami vuelve a la MLS sin Messi

A nivel colectivo, el club de Florida vuelve a competir en la MLS tras su periplo en la Leagues Cup y visita este fin de semana al colista de la Conferencia Este, el D.C. United, con la ausencia de Lionel Messi por precaución.

Jordi Alba, que se retiró poco después del descanso contra Tigres por un golpe en la rodilla, también es duda para este fin de semana.

Este próximo jueves, el equipo de Mascherano juegan las semifinales de la Leagues Cup con el derbi ante Orlando City. Se espera que tanto Messi como Alba puedan estar recuperados y ayuden al equipo a luchar por conseguir otro título en la historia de 'Las Garzas'.