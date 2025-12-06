¿Fin al 'soccer'? La propuesta de Trump que puede afectar al fútbol americano

Sería realmente una revolución en América. Este viernes, durante el sorteo del Mundial 2026 celebrado en el Centro Kennedy de Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó varios momentos destacados. Uno, relacionado con una terminología que solo se usa en los países que organizarán la próxima Copa del Mundo de fútbol: la palabra 'soccer'.

En tono distendido, comentó que quizá habría que rebautizar al fútbol americano para evitar la confusión con el balompié: “Si nos fijamos en el fútbol en Estados Unidos, el fútbol ‘soccer’ en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos así, porque tenemos un pequeño conflicto con otro deporte que también se llama fútbol”.

Entre bromas, Trump insistió en la idea de modificar la denominación del deporte rey de la NFL: “Pero si lo pensamos bien, ¿debería llamarse fútbol? Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL”.

El político, que recibió en el mismo acto el Premio de la Paz de la mano de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibió el apoyo en su propuesta del presentador del sorteo, el exfutbolsita inglés Rio Ferdinand: “Tenemos que dejar de llamarlo ‘soccer’; la mayoría de los que estamos hoy aquí lo llamamos fútbol”.

Sobre el escenario, Trump coincidió con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Por su parte, Sheinbaum subrayó el honor que supone para México ser el primer país en organizar tres Copas del Mundo y evocó el origen ancestral del juego de pelota en las culturas precolombinas, que lo practicaban “desde tiempos ancestrales”.

Finalmente, Carney puso el acento en el auge de este deporte en Canadá, un país donde, según recordó, el fútbol se ha convertido en la disciplina favorita entre los más jóvenes.