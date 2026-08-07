De sobrevivir a un terremoto en Haití siendo un bebé a ser adoptado y debutar con Argentina: la increíble historia de Kiki Ramos

El terremoto de Haití en 2010 es una de las catástrofes naturales más mortíferas jamás documentadas: lamentablemente, 316.000 personas perdieron la vida y muchos edificios quedaron completamente destrozados, dejando sin hogar a gran parte de aquellos que consiguieron sobrevivir.

En medio de todo este desastre, un bebé de apenas meses que vivía en un orfanato se mantuvo con vida de forma absolutamente milagrosa. Gracias a que sobrevivió, pudo ser adoptado por una familia argentina antes de que cumpliese un año.

Este bebé pasó de crecer en una devastada Puerto Príncipe, capital de Haití, a hacerlo en Buenos Aires, una ciudad en la que se respira fútbol. Gracias a uno de sus vecinos, se aficionó al deporte rey y terminó conivirtiéndose en una de las grandes promesas de Argentina: esta es la historia de Stephen 'Kiki' Ramos.

Ramos debutó el pasado 28 de julio en la categoría sub-17 de la albiceleste en un encuentro amistoso ante Ecuador, en el que ganaron por 2 a 1. Ambas selecciones se volvieron a ver las caras dos días después, en un partido en el que quedaron 1 a 1 y el gol argentino fue anotado por Kiki.

La seleccion Argentina sub-17, antes del partido contra Ecuador / AFA

La aparición del joven futbolista de origen haitiano llega en un momento en el que la sociedad argentina está siendo señalada por ser racista. Ramos ha querido salir en defensa del país que le acogió en la entrevista realizada al medio citado anteriormente: "Desde que estoy en Argentina, nunca me sentí discriminado, nunca me sentí distinto a los demás. Lo que dicen de que Argentina es racista lo dicen por decir".

El jugador, lógicamente, es elegible por Haití, pero él tiene claro que quiere representar a Argentina: "Es un país hermoso, me encanta. La gente, la cultura tiene un montón de cosas que me encantan. El asado me encanta".

A nivel de clubes, Ramos es propiedad de Vélez Sarsfield, y todavía no ha debutado con el primer equipo, aunque no se descarta que lo haga pronto. Ahora mismo, el gran objetivo que debe tener fijado en el calendario es el Mundial sub-17 que se disputará entre noviembre y diciembre de este año, para el cual, salvo imprevistos, estará disponible.

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El destino quiso que aquel bebé indefenso sobreviviese a uno de los terremotos más mortíferos, y ahora está en sus manos que todo el mundo conozca su historia y su nombre: Stephen 'Kiki' Ramos.