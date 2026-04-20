De sobrevivir a un incendio a firmar su primer contrato profesional: el Metz apuesta por Tahirys Dos Santos, el héroe de la tragedia de Crans-Montana

La estación de esquí suiza de Crans-Montana vivió una de las mayores tragedias del 2026. Durante la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, en plena celebración de Nochevieja, se originó un incendio en el bar Le Constellation que dejó 41 muertos y 119 heridos, entre ellos el joven futbolista del filial del Metz Tahirys Dos Santos.

El jugador de 19 años, convertido en héroe tras regresar dentro del local para salvarle la vida a su pareja Coline, sufrió quemaduras graves (más del 30% del cuerpo según informó su agente) por las que fue trasladado en helicóptero a Alemania e ingresado en un hospital de Stuttgart.

"Este anuncio nos impactó profundamente. Estamos con él y su familia; es muy difícil de sobrellevar. Sabemos que está sufriendo y seguimos de cerca su estado, esperando buenas noticias en las próximas horas. Lo que está pasando es trágico”, dijo en su día Stéphane Le Mignan, técnico del Metz.

Finalmente, Dos Santos pudo recuperarse gracias a la intervención de un equipo médico que recibió todo tipo de elogios por parte del lateral izquierdo. Según comentó Amandine, una de las médicas que ayudó a los afectados por el incendio, el jugador del Metz le prometió que "si algún día" llega "a ser futbolista profesional", les "regalaría todas las entradas" para que acudiesen a sus partidos. Y ahora, casi cuatro meses después, ese momento ha llegado.

Tahirys dos Santos, futbolista del Metz de 19 años / FC Metz

Firma su primer contrato profesional

En ese sentido, Tahirys Dos Santos regresó a los entrenamientos con el filial hace un par de semanas, primero en solitario y más recientemente con el resto del grupo, y volvió a vestirse de corto el pasado sábado en la tercera división del fútbol francés. Pero las buenas noticias no se quedan ahí. Y es que este mismo lunes, el defensor de 19 años firmó su primer contrato profesional con el Metz, club del que es canterano.

"Puede estar tranquilo, estaremos ahí cuando nos necesite", le prometió la entidad en enero tras el incendio. Dicho y hecho. "Firma por una temporada y, por lo tanto, estará vinculado al Metz hasta junio de 2027", asegura el comunicado del club. Además, informa 'L'Equipe' que el vínculo podría extenderse dos años más de forma opcional.

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"Esta es la culminación de muchos años de duro trabajo, sacrificio y determinación para cumplir el sueño de mi infancia", dijo Dos Santos tan solo 110 días después del trágico incendio en el bar Constellation de Crans-Montana.