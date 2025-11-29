Sneijder, implacable con la burla de Edvarsen a la nariz de Stiller: "Está mal de la cabeza, debe disculparse"

La pasada jornada de la Europa League, más allá de los resultados deportivos, dejó una lamentable imagen por parte de un jugador del Go Ahead Eagles. El combinado neerlandés recibió al Sttutgart en un duelo que se saldó con un contundente 0-4 y una acción para olvidar de Víctor Edvardsen.

El futbolista del Go Ahead Eagles realizó una dura entrada sobre un jugador rival. A renglón seguido se dirigió a Angelo Stiller, centrocampista del Sttutgart con un feo gesto que no pasó desaparcibido para los jugadores del equipo alemán. Edvarsen se burló de Stiller tocándose la nariz en varias ocasiones, en referencia al físico de su oponente, que sufre un defecto congénito conocido como labio leporino. La acción deribó en una pequeña trifulca entre los futbolistas de ambos equipos y una amarilla para Edvarsen y Stiller.

La reacción de Edvarsen no pasó desapercibida para Wesley Sneijder, exinternacional neerlandés que ejercía de comentarista del partido. “Como club, el Eagles tiene que agarrar a ese muchacho por la oreja y llevarlo al vestuario de Stuttgart a pedir perdón. Como jugador, eres un ejemplo. Los niños ven esto y no deben pensar que es una acción normal", espetó el exjugador neerlandés, quien fue un paso más allá: "Si me preguntas, no está bien de la cabeza. Cuanto más tiempo hablo de esto, más enfadado me pongo. Tiene que ir al vestuario y disculparse". Para el comentarista, el gesto de Edvardsen "es acoso" y "tenemos muchos ejemplos en la vida en los que esto terminó mal".

Tras el encuentro, Edvarsen defendió su acción como un lance producto de la tensión del momento. "Normalmente, esto no está bien hecho. Pero la adrenalina se apoderó de mí y tengo muchas emociones cuando juego. No me disculpé todavía, y no sé si lo haré", apuntó.

El gesto de su jugador no quedó sin respuesta por parte del club neerlandés que pidió disculpas públicamente. "Go Ahead Eagles y Victor Edvardsen lamentan el incidente de anoche. El club ha multado a Edvardsen con 500 euros, que se donarán a los servicios sociales del club", indicó la entidad en una escueta nota difundida en sus redes sociales.