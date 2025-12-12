Slot abre la puerta al regreso de Salah: "No tengo ninguna razón para no querer que se quede"

Mohamed Salah hizo saltar todo por los aires tras sus declaraciones después del partido ante el Leeds, en el que fue suplente por tercera vez consecutiva y ni siquiera llegó a jugar: "Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club". Sus palabras provocaron un auténtico terremoto interno de tal magnitud que el delantero se quedó fuera de la convocatoria para el duelo frente al Inter.

Ahora, parece que el guion ha dado un giro inesperado. Cuando todo apuntaba a que el futuro de la estrella egipcia estaba cada vez más lejos de Liverpool, Arne Slot compareció en la rueda de prensa previa al partido ante el Brighton para abrir la puerta a una reconciliación: "Hablaré con él esta mañana. Según lo que ocurra en la conversación decidiremos para mañana". Salah podría volver a la convocatoria después de un partido ausente, aunque su condición de titular sigue siendo una incógnita.

"Creo que la próxima vez que hable sobre Mo tiene que ser con él y no aquí, en la rueda de prensa. Podéis intentarlo, pero no hay mucho más. Después del partido contra el Sunderland hubo muchas conversaciones entre el club, él, sus representantes y yo", añadió el técnico neerlandés.

Salah y Slot durante un entrenamiento / Associated Press/LaPresse / LAP

Slot también explicó su papel en la decisión de dejar a Salah fuera del encuentro en San Siro: "Tomamos esa decisión como club y yo fui parte de ella. Siempre estoy en contacto con la gente del club, pero las decisiones sobre la alineación o la convocatoria son mías. Eso no significa que no hable con ellos, pero poner o no a un jugador recae en mí".

Más allá del posible regreso inmediato de Salah, Slot se mostró optimista respecto a su futuro en el club una vez regrese de la Copa África: "No tengo ninguna razón para no querer que se quede. Este club ha ganado mucho con él". Un mensaje que devuelve la calma y el optimismo a la afición del Liverpool, que empieza a creer de nuevo en la continuidad de una de sus mayores leyendas más allá de enero.