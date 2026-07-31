Sitúan a Xavi Hernández en el Al-Ahli de Arabia Saudí

A pesar de haber estado en la órbita de varios equipos, algunos europeos y otros de destinos más exóticos, Xavi Hernández sigue sin entrenar a ningún equipo. Desde que abandonara el Barça en mayo del año 2024, el catalán se ha dejado ver en múltiples ocasiones, aunque nunca en un banquillo. Su última aparición más viral fue en la Final del Mundial, junto a sus compañeros de selección en el año 2010.

Ahora, tal como apunta el medio saudí 'Arriyadiyah', Xavi entra en los planes del Al-Ahli. Y es que actualmente el club se encuentra sin entrenador, después de que el alemán Matthias Jaissle renunciara al cargo tras llevar tres años en la institución. La temporada pasada quedó tercero en la clasificación de la Liga Saudita, solo por detrás del Al-Nassr y Al-Hilal.

Xavi Hernández, en su etapa en el Barça / Joan Monfort

Rui Pedro, director deportivo del Al-Ahli, tiene al catalán como una de sus prioridades para liderar uno de los proyectos más ambiciosos de Arabia Saudí. Junto a él, también aparecen otros nombres como los de los portugueses Vitor Pereira y Nuno Espírito Santo, que actualmente entrena al West Ham, recién descendido de la Premier League.

El club saudí ya ha mantenido contactos con los diferentes entrenadores, aunque el perfil de Xavi gusta mucho. Se trata de un entrenador que ha liderado a uno de los equipos más importantes de Europa y que no tiene un equipo detrás con el que negociar, como es el caso de Nuno. En lo relativo a Vitor Pereira, dejó el Nottingham Forrest este mismo verano.

Ivan Toney, con un título conquistado en el Al Ahli / 'X'

Xavi contaría con jugadores de gran nivel, como Ivan Toney o Riyad Mahrez. Además, tendría la presión de repetir los grandes logros que ha logrado el equipo saudí en los últimos años bajo el mando de Jaissle, como por ejemplo la consecución de dos Champions de Asia consecutivas (2025 y 2026). Sin duda, no sería una hazaña fácil de repetir ante la emergente competencia que se está dando en Oriente.

El recuerdo de Xavi en el Barça

Como entrenador del Barça, Xavi no vivió una situación fácil pero fue capaz de alzarse con el título de Liga y Supercopa de España en su primer año. Además, también ha dejado un recuerdo positivo en cuanto a las oportunidades que dio a jugadores de la cantera que a día de hoy son indiscutibles en el primer equipo, como son los casos de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López o Alejandro Balde.

El catalán, antes de entrenar al Barça, ya estuvo en Catar durante más de dos años. Dirigió al Al Sadd, con el que implantó un estilo de juego en el que predominaba la posesión y conquistó siete títulos. Por tanto, no sería la primera experiencia de Xavi en Oriente, que sabe perfectamente cómo funciona el fútbol en estos territorios, aunque en los últimos años el nivel ha aumentado exponencialmente.